La pandemia ha arrasado con todo sin discriminar a ricos de pobres, ni famosos de anónimos. Algunos sectores se han visto más afectados que otros y, sin duda, el mundo espectáculo ha sido uno de ellos. Todos los que viven de él han tenido que hacer auténticos malabares para adaptarse al COVID 19 y hoy, el actor Robert de Niro se encuentra en una situación económica crítica. Sus futuros proyectos se han visto muy afectados por la situación en los últimos meses y la mayoría de ellos se han esfumado. Además, sigue afrontando el segundo divorcio con Grace Hightower y su capital está en caída libre, según su abogada.

Caroline Krauss es la letrada en la que el actor ha confiado la gestión de la ruptura y en una reciente audiencia virtual del proceso de divorcio, ha alertado a todos de la delicada situación de De Niro: “Tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower”.

“Podría enfermar mañana y la fiesta habrá terminado“

Unas declaraciones que atacan directamente a su exmujer, de la que ya se ha divorciado dos veces, y a la que acusa de su alto nivel de vida. Pero además de su situación económica personal, pone en alerta su salud: “Podría enfermar mañana y la fiesta se habrá terminado”.

Un millón de dólares al año para Grace Hightower La historia entre De Niro y Grace se remonta a 1997 cuando se casaron por primera vez. Dos años después, el actor solicitó el divorcio y pidió la custodia del hijo que tienen en común. Años después, en 2004, sorprendieron a todo el mundo al darse una nueva oportunidad. Renovaron sus votos con un acuerdo prenupcial que beneficiase a ambos en caso de una nueva separación. Desde 2018, que volvieron a divorciarse, el protagonista de El Padrino le abona a su ex mujer un millón de dólares anuales. El proceso de divorcio aún continúa, y el intérprete está 'ahogado' económicamente. Sus representantes legales aseguran que los ingresos del artista se han visto diezmados por la situación del coronavirus y que se ha visto obligado a reducir en un 50% la manutención conyugal con Grace Hightower.

