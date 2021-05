Bill Gates y su esposa durante 27 años, Melinda Gates, anuncian su separación públicamante. El fundador de la empresa Microsoft y magnate de la industria informática ha declarado que la pareja ha llegado a un acuerdo para dividir toda su riqueza y ambos presentaron una petición conjunta de disolución de matrimonio en la Corte Superior del Condado de King en Seattle (Estados Unidos), donde declararon que "el matrimonio está irremediablemente roto". De esta forma, Bill y Melinda Gates se suman a la larga lista de divorcios en 2021 (que no son pocos) y protagonizan una de las separaciones más sorprendentes de los famosos. Desde la fundación privada que la pareja llevan en conjunto han asegurado que ambos continuarán trabajando juntos en sus roles actuales.

Bill y Melinda Gates se divorcian: así será el multimillonario divorcio

La multimillonaria separación de Bill y Melinda Gates llega con la mayoría de edad del menor de su tercer hijo. Después de esto, la pareja pidió al tribunal que aprobaran su acuerdo de divorcio y la división de activos del matrimonio. Ambos han anunciado el fin de su relación a través de un comunicado oficial en Twitter: "Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en la próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida", declara cada uno en su cuenta oficial.

La pareja asegura que seguirán trabajando juntos en la fundación privada de ambos: Bill y Melinda Gates Foundation. Y es que la pareja se separa después de más de 27 años de amor y muchas situaciones en las que siempre se han apoyado mutuamente. Bill Gates abandonó la Universidad de Harvard para comenzar su gran imperio de Microsoft con su colega Paul Allen en 1975 y conoció a Melinda a finales de los años 80 cuando ella se incorporó como trabajadora de su empresa tras haber estudiado Ciencias de la Computación y Economía en la Universidad de Duke.

Melina y Bill Gates recibieron la Legión de Honor en 2017 en París GTRES

Entonces Gates poseía el 49 % de Microsoft en su oferta pública inicial en 1986, lo que lo convirtió en un multimillonario instantáneo y en una de las personas más ricas del mundo. Un año más tarde inició su relación con Melinda y siete años más tarde, en 1994, se dieron el "sí, quiero". Ahora, la pareja se divorcia dos años después de que otro importante multimillonario y filántropo estadounidense, el fundador de Amazon.com Inc, Jeff Bezos, anunciase su separación de su entonces esposa, MacKenzie.

Por su parte, la esposa de Gates empezó a recuperar su apellido de soltera en los últimos meses, refiriéndose a sí misma como Melidan French Gates. En 2015 fundó Pivotal Ventures, una empresa de inversión enfocada en mujeres y en 2019, Melinda Gates publicó el libro The moment of lift: How empowering women changes the world (El momento del impulso: cómo el empoderamiento de las mujeres cambia el mundo, en castellano), centrado en el feminismo.

Bill Gates y Melinda en Seattle, EE.UU., en enero de 1994. ©GTRESONLINE Gtres

Además de repartirse el dinero y la fundación privada, Bill y Melinda Gates tendrán que sentarse a hablar del reparto del embrión de la exitosa empresa de videojuegos Dream Works Interactive que Bill Gates creó junto con Jeffrey Katzenberg, David Geffen, y el famoso cineasta Steven Spielberg.