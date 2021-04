Anne Douglas, viuda de Kirk Douglas y madrastra de Michael Douglas, ha muerte a 102 años en su casa en Beverly Hills, California, EE.UU. La noticia la ha dado la representante de la familia, Marcia Newberger, pero no ha indicado la causa de la muerte. Anne era la viuda de la gran estrella del cine Kirk Douglas, protagonista de películas como Espartaco y El loco del pelo rojo, que murió en febrero de 2020 a los 103 años.

El actor Michael Douglas, fruto de la relación anterior de su padre, Kirk Douglas y la actriz Diana Douglas, ha dicho que Anne, su madrastra, "sacó lo mejor de todos nosotros, especialmente de nuestro padre. Papá nunca habría tenido la carrera que tuvo sin el apoyo y la asociación de Anne. Ella siempre estará en nuestros corazones''. La primera esposa de Kirk Douglas y la madre de Michael, Diana Douglas, murió en 2015.

Anna y Kirk Douglas se casaron en 1954. Gtres

El actor se casó con Anne Buydens en 1954. Se conocieron en París cuando Douglas rodaba Acto de amor y ella era la traductora y profesora de francés del actor. Tuvieron dos hijos, Peter, productor de cine, y Eric, actor. "A menudo me pregunto qué me habría pasado si no me hubiera casado con Anne. Podría no haber sobrevivido sin su perspicacia para los negocios y sus instintos finamente afinados '', dijo una vez Kirk Douglas.

En 2017, la pareja publicó 'Kirk y Anne: Cartas de amor, risa y una vida en Hollywood', una recopilación de sus cartas de amor. "Te enamoraste de mí una tarde en París en mi piso cerca de Bois de Boulogne mientras que yo hablaba. Yo hablaba mucho, mientras que tú escuchabas, y yo sentí cómo partes de ti que habían estado cerradas por tanto tiempo se abrían, hasta que parecía que todos tus poros se abrieron también y cada parte de ti estaba lista para recibirme", decía en esta carta enviada en 1958.

Hay que destacar el espíritu solidario de Anne y Kirk Douglas a través de la Fundación Douglas, fundada por ambos, que ha donado millones a una amplia gama de instituciones, desde el Children's Hospital Los Angeles hasta el Motion Picture & Television Fund.

Kirk Douglas murió en febrero de 2020. Gtres

Todos pensaban que Anne llegaría a los 103 años, como su marido. Kirk Douglas, galardonado con un Oscar honorífico en 1996, fue uno de los actores más longevos de Hollywood, como Olivia de Havilland, que murió con 104 años. "Es con tremenda tristeza que mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos ha dejado hoy a los 103 años. Para el mundo era una leyenda, un actor de la era dorada de las películas que vivió hasta bien entrada su vejez, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y con las causas en las que creía nos inspiró a todos. Pero para mí y mis hermanos, Joel y Peter, era simplemente un padre, para Catherine un fantástico suegro, para sus nietos y bisnieto su amado abuelo y para su esposa Anne, un marido maravilloso", dijo Michael Douglas para despedir a su padre.