Ana Obregón vive con tristeza el Día de la Madre más doloroso. El primero tras la muerte de su hijo Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 tras una dura batalla contra el cáncer. “Lloro todos los días por ti Aless”, escribía en un desgarrador mensaje que compartía en su cuenta de Instagram y en el que también ha querido dedicarles un mensaje especial a todas aquellas madres que, como ella, también han perdido un hijo.

“Para todas las madres, futuras madres y en especial a las que han perdido un hijo”, comienza su mensaje. “Es mi primer día de la madre sin ti hijo mío y daría mi vida, mi futuro completo, para que volvieras”, continuaba el texto en una conversación en la que Ana imaginaba cuál sería la respuesta de Aless. “Sé que lo harías, Mamá”, contesta.

"Estoy cada segundo contigo, mamá"

En el emotivo mensaje, Ana Obregón añadía además otro texto, escrito por su hijo. Un mensaje que Ana guarda “grabado a fuego” en su corazón y que dice: “Mamá tú fuiste la primera persona que me quiso y la primera persona que amé. Siempre estuviste cuando te necesite cogiéndome de la mano con amor hasta el final y siempre sabías cuando necesitaba un abrazo. Estoy cada segundo contigo, Mamá, en tu alma y tu corazón. Porque no me llevé tu corazón, pero si dejé el mío contigo. Un día te cogeré de la mano y te llevaré al paraíso, pero hasta entonces, Mamá preciosa, cuando quieras verme solo tienes que cerrar los ojos y escuchar un susurro con lo último que te dije: te quiero desde siempre y para siempre, Mamá”.

A través de esas palabras, Ana recupera la voz de su hijo para este Día de la Madre. “Quizás algún día vuelva a vivir cuando nos reencontremos, pero por si no lo hago, nunca olvides que ha sido y es un privilegio ser tu MADRE y que te quiero más que a mi vida”, termina el mensaje.