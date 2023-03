Presentó su primera colección de prêt-à-porter en 1982, hace casi 40 años. Hace 30 años ganó su primera T de Telva -tiene 3-, y hoy cumple 76 años. Roberto Verino colecciona aniversarios, premios y éxitos, y basta con tener cinco minutos de conversación con él para darse cuenta de que no se recrea en la nostalgia y que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Es uno de los veteranos de la Moda de España y, a la vez, uno de los más rebeldes e inconformistas. Fue uno de los famosos 'disidentes' de la añorada Pasarela Cibeles, uno de los primeros en apostar, en serio, por el see now, buy now, y un defensor convencido de los armarios inteligentes. "Comprar un 'Verino' es una inversión, no un gasto", dice siempre.

Se mantiene en activo, y la imagen que todos tienen de él difiere mucho de los otros compañeros: no es un divo ni va de estrella le tiembla el pulso a la hora de vincularse con las plataformas más novedosas y los proyectos más jóvenes, como Madrid es Moda. Manuel Roberto Mariño, nació el 3 de mayo de 1945 en Verín, (Orense), y el nombre de su pueblo pasó a ser su apellido artístico. Estudió Bellas Artes en París, donde diseñó varias colecciones para Billy Bonny, pero regresó a España atraído por el derroche de energía y el talante renovador de la una nueva sociedad española que exprimía el presente y deseaba otro futuro.

06.30 min Roberto Verino viaja a 1.982, año en el que se sitúa esta temporada de Cuéntame, para hablar de la moda y los cambios de la sociedad de esos años.

Con muy buen tino se hizo empresario. Primero haciéndose cargo del negocio familiar de confección, que en tan solo tres años transformó a su estilo. "De mi madre, y de mi abuela Aurora, aprendí las lecciones más valiosas, han sido mis mejores referentes", recuerda. Luego ese pequeño negocio creció y lo hizo al son de los ritmos de La Movida, y junto a otro gallego ilustre, Adolfo Domínguez. "Ser diseñador de moda es mucho más que una profesión, es una ilusión, un sueño, una buena razón para vivir, un camino de perfección personal", decía en el imprescindible libro España de Moda. Un tomo enorme, por el tamaño y la cantidad de talento que contiene. Pero un libro difícil de ver por la gran cantidad de modistas y diseñadores que no están en activo, que han tirado la toalla o han desaparecido. Por eso hay que celebrar a los que están todavía subiendo pisos, ya sea en un ascensor o peldaño a peldaño.

El diseñdor Roberto Verino, la imagen del éxito.

Una de las imágenes de marca de Roberto Verino.