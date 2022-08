Soplan nuevos aires en la moda, Ya era hora. En abril de 2020 Giorgio Armani pegó un puñetazo sobre la mesa. "Yo no quiero trabajar así, es inmoral", dijo, y asombró a todo el mundo, y no solo de la moda. El italiano ha pisado el freno. Quiere seguir en el negocio pero marcando sus propios tiempos, escogiendo su ritmo. No era el primero. Roberto Verino salió, con gran escándalo, de la MBFW Madrid en 2016 para buscar otras formas de mostrar sus colecciones al abrigo del see now, buy now (lo veo ahora, lo compro ya).

Cuatro años después se siente orgulloso de haber dado al paso y trabajar a otra velocidad: con otros tiempos, sí, y con otros métodos. Una forma de trabajo que se enmarca en la filosofía sostenible que la moda tiene que adoptar. Se lo debe al planeta. "Hay Hacerlo todo más despacio pero con mucho rigor, y pensando siempre en el cliente". Es su máxima, su lema. Y lo repite como un mantra. "La gente quiere que la escuchemos y que no la disfracemos. Tenemos que darles un armario inteligente, sin prendas de usar y tirar. Hay que apostar por la sostenibilidad y la responsabilidad", dice. Sus armarios inteligentes y emocionales son también emocionantes.

Arquitectura y naturaleza se dan la mano en Roberto Verino. Alfredo Arias-Horas

Roberto Verino sigue en la senda de la ropa atemporal. Alfredo Arias-Horas

Su nueva colección quiere tocar el corazón de la gente. Para ello recurre a dos fuerzas incontrolables: la naturaleza y la arquitectura de Frank Lloyd Wright. El resultado es un ejercicio de moda que Verino califica de "racionalismo orgánico". Para mujer propone piezas atemporales: vestidos camiseros, prendas de abrigo en tejidos naturales como la doble faz, punto de patrón arquitectónico, trajes de chaqueta con aire masculino.Para ellos, una sastrería con un aire más deportivo y joven. Los tonos lisos se mezclan con otros con estampados de cuadros, figura que para el gallego lo representa todo, tanto en arquitectura como en moda, y la carta de color es... un regalo que le da la vida en el campo. "Yo no necesito ver cartas de colores, me los da cada día la naturaleza". Blancos, tierra, arcilla, terracota, piedra... "Son los colores que no pasan de moda, están ahí temporada tras temporada".

01.27 min 'Madrid Es Moda', una plataforma para fomentar el conocimiento y el consumo de marcas españolas

Con la acción de Roberto Verino queda inaugurada la plataforma Madrid es Moda que en esta edición hace una fuerte apuesta por el Slow Fashion, para potenciar, ayudar y cuidar la moda de autor y poner en valor conceptos como el oficio, la artesanía, la producción en cercanía, el consumo responsable, la calidad, la recuperación de los oficios y la tradición. "Ahora que trabajamos tanto con la tecnología es el momento para poner en valor los oficios de la moda, pero hay que hacerlo de verdad, no de palabra", dice Verino.

Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) dice que lo que se pretende es "transmitir a una audiencia amplia los valores, muchas veces ocultos, de la moda de autor española, entre los que se encuentran su vinculación con el patrimonio cultural español y el trabajo cercano con las altas artesanías de nuestro país". Madrid es Moda se celebra del 7 al 15 de septiembre y discurre de forma paralela con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se hace del 10 al 13 del mismo mes, con desfiles en Ifema y en lugares emblemáticos como los Teatros del Canal o el Matadero.