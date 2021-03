"Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos", así anunciaban Sara Carbonero e Iker Casillas su separación a través de sus redes sociales tras once años de amor. Mismo texto y misma hora. Un secreto a voces en forma de comunicado pactado y bien pensado para no alentar ningún titular más de los esperados. La publicación era más que necesaria teniendo en cuenta la creciente oleada de rumores de ruptura durante la última semana. Cada paso que daban era una posible pista sobre el estado de su matrimonio. Incapaces de frenar aquel runrún y con su vida privada en el foco mediático, ambos se vieron obligados a pronunciarse para zanjar cualquier tipo de debate o especulación sobre su relación.

"Continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho [...] Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable", escribieron en su cuenta de Instagram, donde unas horas después subieron una nueva fotografía. A través de las historias, los dos publicaron una fotografía en la que se veía el tablero de un parchís y cuatro manos, las de sus hijos y las suyas. Lucas y Martín son los más importante para ellos y así lo han querido desmostrar. A pesar del desenlace sentimental del matrimonio, la familia seguirá compartiendo momentos así de especiales.

Aunque su separación ya era una evidencia desde hace tiempo, ahora los dos pueden continuar con su vida por separado sin necesidad de esconderse o disimular. El sábado vimos a Sara Carbonero junto a sus hijos disfrutando de una divertida fiesta infantil al aire libre. La periodista estuvo muy pendiente en todo momento de los pequeños, que jugaban con sus amigos mientras ella hablaba con otros padres y madres que también estaban en el parque.

Iker Casillas despistó a sus seguidores colgando en su cuenta de Instagram una fotografía de él mismo posando en Sevilla. La foto se habría tomado unos días antes, cuando el exportero del Real Madrid viajó a la capital andaluza por motivos laborales. El guardamenta no salió de la Comunidad de Madrid, aunque muchos de sus seguidores pensaron que el guardameta había puesto tierra de por medio tras anunciar su separación. De hecho, Iker acudió este domingo en coche a la Fundación Niño Jesús.

Por su parte, Sara Carbonero ha optado por refugiarse en la música, una de sus grandes pasiones. La periodista publicó este sábado una imagen donde aparece ella vestida con ropa informal, en casa y encima de una caja flamenca. "Enamorao de la vida...", escribió, uno de los temas más populares Camarón de la Isla y toda una declaración de intenciones. Parece que Sara afronta con optimismo esta nueva etapa de su vida, al menos, es lo que quiere demostrar.

Los audios filtrados de Iker

Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero no para ellos. La existencia de unos presuntamente 'polémicos' audios del futbolista han perturbado la tranquilidad de la expareja que, a pesar de su intención de zanjar los constantes rumores sobre su separación, está de nuevo en el ojo del huracán.

Al parecer, Iker Casillas los habría enviado a una persona de confianza, alguien que jamás pensaría que acabaría traicionándole. Del contenido de los audios se ha hablado en el programa 'Viva la vida, de Telecinco. Dos colaboradoras del programa pudieron escucharlos y en ellos, 'presuntamente', se oye al guardamenta decir que la culpa del fracaso matrimonial es suya y según esos colaboradoras, ya que los audios no se escuchan, Iker justifica actitudes de su vida por algo que le ocurrió en la juventud.

Sara Carbonero en una fiesta infantil el sábado GTRES GTRES

La salud de ambos habría tenido mucho que ver en la crisis matrimonial. En mayo de 2019 el portero sufrió un infarto y, solo unos meses después, la periodista confesó que había tenido que ser intervenida por un tumor maligno en el ovario. Hace unos meses fue el propio Iker el sorprendió con unas impactantes declaraciones en las que reconocía no haber estado a la altura. "No he estado con ella todo lo que debería", confesó. De hecho, muchos tomaron como una prueba más del fin de su relación la publicación que Sara hizo el pasado verano dando las gracias a su hermana. "La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mi, a nosotros, siendo la hermana pequeña", escribió. Ni rastro de Iker.

Iker Casillas, arropado por sus amigos el viernes pasado Europa Press Europa Press

Las colaboradoras del programa de Telecinco dicen, presuntamente, que en los audios también se escucha hablar "de celos y egoísmo", lo que podría dañar la imagen del deportista. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. "Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión", concluían el comunicado. Habrá que esperar para ver si, finalmente, alguno de los dos se anima a aclarar la situación.

