Se llama Estefanía, aunque su familia la llama Isa y nosotros la conocemos como Nya de la Rubia. Cantante y actriz sevillana, se declara amante del arte, el mismo que ella desprende. Muchas veces nos preguntamos cómo será la persona que se esconde tras su impoluta imagen de artista, lo que queda debajo de ese filtro de las redes sociales que tan poca confianza nos da. Ella es así, tal cual la vemos encima del escenario y a través de la pantalla del móvil. Tan natural que llama la atención. Se atreve a tocar las palmas si se lo pedimos, incluso a bailar su último challenge de Tik Tok. Tiene flow y eso es indiscutible. Quizás sea gracias al pelazo del que presume, que se coloca hacia un lado antes de comenzar la entrevista. Con una sonrisa en la cara, se sienta para hablarnos de su último trabajo Nya de la Rubia.

En este nuevo tema colabora con Barroso , otro artista andaluz. "Ha sido un placer trabajar con él", confiesa. Si le pedimos que sueñe, ella le echa imaginación: "Yo siempre he dicho que me encantaría colaborar con mi madre, tengo esa espinita que quiero que se cumpla. Y luego como artistas muy conocidos que ahora me estén gustando mucho, C. Tangana es uno de ellos ". Puestos a soñar, le preguntamos qué sitio le gustaría llenar de gente en uno de sus conciertos y la tierra le tira mucho: "La verdad que en muchos sitios. Me encantaría el Lope de Vega por ser de Sevilla".

Está ilusionada con su nuevo single y eso se nota. Fuego acaba de salir a la luz, una canción con la que el público puede sentirse identificado. "Habla de relaciones tóxicas . Aunque vaya mal y te quemes con fuego como dice, sigues ahí. Al final todas las personas hemos tenido relaciones tóxicas, yo creo. Y si no, pues mejor", bromea. Ella misma reconoce que ha pasado por algo parecido en su vida personal, aunque eso le ha servido de aprendizaje. Su música es una fusión del flamenco con lo urbano , en la que habla sobre sus anécdotas, sus vivencias, " es el reflejo de mi vida ", asegura. Así se inspira a la hora de componer: "Hay veces que una se siente obligada y hay otras veces que la inspiración te llega o intentas tirar de momentos tuyos. Al final, si no tienes momentos que puedas vivir, es complicado". Por eso el confinamiento no ha sido su mejor etapa creativa.

Nya de la Rubia tras las cámaras

"Podría decirte que soy una persona que ama el arte, que no me puedo imaginar sin vivir de ello y que soy una persona muy constante y muy luchadora", así se define Nya de la Rubia. Su lema, igual que dice la canción, es Carpe Diem: "Vivo la vida. Creo que es fundamental vivir el día a día. Vivir el momento y no pensar mucho más allá". Por eso no saba qué responder cuando le preguntamos dónde se ve en el futuro. "Es una pregunta que me he hecho muchas veces y no me gusta imaginarme dentro de diez años. Lo que tenga que llegar llegará, así tampoco piensas muy alto y a lo mejor hasta lo alcanzas", señala.

Nya de la Rubia, cantante y actriz

Ella mejor que nadie sabe lo difícil que es tener una carrera artística: "Nunca me lo he planteado, el poder vivir de ello porque es algo supercomplicado, pero doy gracias porque puedo dar pasitos". Quién le iba a decir que acabaría subiéndose a un escenario, igual que sus cantantes favoritos. "Me pongo el Spotify o lo que sea y me encanta descubrir música. Puedo escuchar desde la Niña Pastori, el Cigala, hasta C. Tangana. Me encantan muchos estilos de música", explica.