Después de que Ester Expósito se pasara al 'lado oscuro', podríamos pensar que el rubio ya no está de moda, pero nada más lejos de la realidad. Esta tendencia ha venido para quedarse y las famosas lo saben. Por eso no han dejado pasar la oportunidad y han dado luz a su cabello moreno, cada una con un tono diferente y distintas técnicas. El rubio platino o ceniza para quienes buscan un cambio de look radical y los tonos más oscuros para las que siguen queriendo aparentar cierta naturalidad. Estas son algunas celebrities que marcan tendencia con su nueva melena, ¿acierto o error?

Julia Roberts Poco queda ya de la melena morena y rizada de Vivian en Pretty Woman. Julia Roberts sabe que los tonos claros suvizan las facciones y rejuvenecen. Además, disimulan las canas y es más fácil mantener el cabello sin necesidad de estar tiñéndose frecuentemente. Por eso la actriz opta por una técnica que juega con las sombras para dar movimiento a su melena y luz a su rostro, sin dejar de parecer natural. ¿Cómo te gusta más? Antes y después de la actriz Julia Roberts

Selena Gómez No es la primera vez que la vemos de rubia. Selena Gómez tiene pelazo y le gusta sacarle partido. Hace unos días sorprendió a sus seguidores con su nuevo y arriesgado look. Un rubio platino con la raíz oscura. No es fácil pasar de una melena morena como la suya a este tono. El pelo se resiente debido a la decoloración y necesita mucho mantenimiento posterior para que el color no se vuelva anaranjado, con champús especiales y tratamientos específicos. Antes y después de la cantante Selena Gómez

Dua Lipa Dua Lipa es una de las últimas famosas en sumarse a esta tendencia. Ella tampoco es nueva en esto. La cantante prefiere los tonos fríos y por eso opta por un estilo muy parecido al de Selena Gómez, un rubio platino con la raíz oscura. ¿Crees que le sienta mejor el moreno? Antes y después de la cantante Dua Lipa

Billie Eilish Su cambio ha sido el más sorprendente de todos. Billie Eilish protagoniza la portada de la revista Vogue del mes de junio, en la que aparece con su nueva melena rubia. La cantante deja atrás el color verde que tanto la caracterizaba. Un cambio con el que se acerca más a sus orígenes, porque aunque no lo parezca, la artista es rubia natural. Antes y después de la cantante Billie Eilish

Lali Espósito Es una de las actrices de moda. Lali Espósito fue una de las primeras en marcar tendencia con el rubio platino. La argentina se tiñó el pelo en 2019 y no se ha arrepentido, porque dos años después sigue luciendo el mismo look. La actriz y cantante Lali Espósito

Penélope Cruz Creíamos que solo la veríamos de rubia en la ficción como Donatella Versace, pero Penépole Cruz no ha podido resistirse a la tendencia estrella de este año. Eso sí, su apuesta es la más natural de todas, con unas mechas balayage en tonos cálidos que suavizan sus rasgos. Ideal para quienes tienen el pelo castaño y quieren dar un toque de luz a su cabello. Antes y después de la actriz Penélope Cruz

Natalia de Molina Su estilo se parece mucho al de la cantante Miley Cyrus, fiel al rubio desde hace muchos años. Natalia de Molina opta por el rubio ceniza, que favorece mucho a las chicas con la piel clara. Antes y después de la actriz Natalia de Molina