Durante meses ha sido la más deseada, la más seguida, la más admirada pero... Ester Expósito planea bajo ahora. No tiene ninguna serie en abierto y no quiere desvelar sus próximos proyectos. Pero su brillo sigue intacto y mantiene esa sensualidad que es como un imán para sus seguidores y la prensa. En estos meses de pandemia y confinamiento ha tenido tiempo para reflexionar y echar la vista atrás para ver todo lo que ha conseguido. El silencio le ha permito reflexionar, y al hacerlo ha encontrado la forma de combatir la tristeza. “Cuando llega ese pesimismo que a mí tanto me cuesta combatir, yo, que soy muy mental y racional, recurro a la fórmula de hablar conmigo misma. Me digo literalmente: ¡Calma, todo pasa y todo llegará!. Y es verdad. Pienso que muchas veces lo que nos salva no viene de fuera, sino de nosotros mismos, de decirnos: ¡No me hundo, no me dejo arrastrar por la tristeza!", dice en una entrevista con ELLE.

Ester Expósito dice que es muy nocturna, ¿y solitaria? Rafa Gallar

A finales de los años 70 hubo una serie muy famosa que se llamaba 'Los ricos también lloran', y ese título empezó a utilizarse en la calle para decir que el dinero no da la felicidad. ¿Es el caso de Ester Expósito? ¿Por qué cuesta tanto verla sonreír? “Le doy tantas vueltas siempre a las cosas y soy de las que están muy tensas todo el día, así que bailar, dejarme la piel en la pista con mis amigas, es algo que siempre me ha servido para desconectar. ¡A eso se une que soy muy nocturna, muy fan de la luna!”.

Nocturna, con todo lo que eso conlleva. Entre otras cosas, la soledad. "Hasta los 19 no logré tener conexiones de verdadera amistad. De hecho, puedo contar mis amigos con los dedos de una mano. Son gente especial a la que me une un vínculo profundo. Por eso tardé tanto en encontrarla. Lo que más valoro es la lealtad”.

Y amigas tiene. Entre ellas Dana Paola. ”El último día de rodaje de Elite, fue algo muy bonito. Dana Paola y yo nos despedíamos de algo que nos había marcado mucho a las dos. Lloramos lo que no está escrito”. Una serie que deja atrás. Ester deja claro que no va a volver. “Dicen que vuelvo en la quinta temporada de Elite y no es cierto. Es lo que se llama fake news”. Y eso que su personaje era uno de los preferidos por el público. "Amaba tanto a mi personaje que cuando salía de rodar estaba todo el día pensando en Carla. Y sé que, aunque pase el tiempo, habrá́ algo de ella que irá conmigo”.

Ester Expósito para la revista ELLE Rafa Gallar

Evita hablar de Alejandro Speitzer, su pareja, si es que lo sigue siendo. Son bastante herméticos sobre su relación y eso hace que la gente desconfie y llegue a cuestionar su noviazgo. Pero en Instagram es fácil ver fotos de los dos, los juntos o con amigos. La última foto que compartió Ester es del 21 de enero de 2021, día del cumpleaños del actor. "Hoy cumple 26 este ser único e irrepetible", escribió ella. ¿No hay mucho romanticismo, no? Cinco días después fue él quien compartió una imagen de ambos, y con este revelador texto: "De pronto me encontré con este ser capaz de iluminarlo todo a su paso. De pronto tengo la fortuna de poder caminar de tu mano. Feliz vuelta al sol mi vida. Te amo". Sobran las palabras y los rumores se disipan.

Ahora solo piensa en poder volver a hacer las cosas que le gustan y le hacen feliz. Como bucear, y estar sola bajo el agua. En silencio. Pero... ¿En paz también? “Me da muchísima paz bucear con botella. Es algo que me viene de mi padre: de joven, se recorría solo el mundo para hacer inmersiones. Yo tengo varios títulos, el primero me lo saqué a los 13 años para poder viajar y bucear con él. Siempre he tenido una conexión muy especial con el mar, porque, además de esta pasión, mi familia materna es Viveiro, una villa marinera de Galicia”.

Su otra pasión en la interpretación, esa magia que le permite tener otras vidas. "Desde que tenía tan sólo 3 años y era un renacuajo, es lo único que recuerdo claramente que siempre he querido hacer. O sea, contar historias, encarnar otras vidas. Ser la misma persona y, a la vez, muchas diferentes. Yo soy actriz porque es algo inevitable". Y llega la hora de desvelar quién o quiénes son sus ídolos, sus referentes, las actrices que le inspiran e influyen. Y lo tiene claro. "Para mí un icono social es alguien que es dueño de un talento que va más allá́ de lo físico, que tiene algo magnético, que te engancha, que te revuelve por dentro. Y quien posee claramente eso es Nicole Kidman. Ella es mi referente".