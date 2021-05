Barbara Pravi ha sido la representante de Francia en Eurovisión 2021 pero también una estupenda embajadora de la moda francesa. La interprete de Voilà, que ha quedado segunda en la final, ha llamado poderosamente la atención con su look, quizá el más sexy de los vistos en Róterdam. Pravi se desmarca del look Beyoncé, quizá el más repetido, que se caracteriza por vestidos-body cuajados de cristales y lentejuelas, y apuesta por la sencillez con un pantalón negro y a juego un top lencero, un bustier pequeño que, sin embargo, se vuelve enorme sobre el escenario. No es un top cualquiera, es una pieza de costura que sale de los talleres de la casa Dior. "Es un corsé diseñado a medida por Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la casa, una pieza delicada que capas sobre tul y detalles de terciopelo".

Barbara Pravi en Eurovisión 2021 Gtres

Top-corsé de Barbara Pravi en Eurovisión 2021 Dior

El top juega con las transparecias y ofrece un atractiva combinación de texturas, del negro opaco y fuerte al suave del encaje sobre la piel, velada con un tejido de red. La pieza es fabulosa y ha tenido un especial protagonismo durante la actuación de la cantante, una de las mejores. El juego de luces y sombras ha potenciado su sensualidad sobre la piel blanca de Barbara Pravi. Y también se ha notado que la actuación, realizada con cámara al hombro, creía en dramatismo y expresividad al compás de la canción. ¡Todo ha sido perfecto!

Las críticas que se lleva Francia son muy buenas, tanto por su paso por el festival como por el look de su representante, elevada a icono de estilo por las revistas de moda.

Barbara Pravi en Eurovisión 2021 AFP

Desde que se supo que Barbara Pravi iría a Róterdam, las firmas más potentes querían vestirla. Normal, Eurovisión es un gran escaparate a nivel mundial, un evento planetario que ensalza a los cantantes pero también a los diseñadores que los visten. Al final ha sido la casa Dior, la elegida para llenar la maleta de la cantante, y el resultado durante toda la semana de festival se salda con un sobresaliente.

Barbara Pravi en Eurovisión 2021 Gtres

La relación entre la maison y la artista se ha plasmado en las redes sociales, y hemos visto a Pravi visitando Dior Heritage, el espacio donde se guardan los archivos de la casa. La cantante ha podido ver de cerca todas las piezas-joya guidada por Soizic Pfaff, toda una institución en la maison. Pravi ha podido tener cerca, entre otras piezas, la icónica chaqueta Bar, creada en 1947. Francia suele unir moda y música en el Festival de Eurovisión. Ya son míticos los vestidos que Jean Paul Galtier hizo para Dana Internacional las dos veces que ha ido al festival, en 1988, año en el que ganó, y en 2011. ¿Te has quedado con ganas de más Eurovisión? Puedes revivir la magia del festival las veces que quieras en RTVE Digital.