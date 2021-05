Derrocha elegancia, clase y eso que lo franceses llaman charme. Nieves Álvarez, conductora del programa Flash Moda, es una excelente embajadora de la moda española. Lo hace semana tras semana en RTVE y año tras año en el Festival de Eurovisión. En los años anteriores ha llevado diseños de Ana Locking, en rojo radiante; Juan Avellaneda, con un traje masculino; y Fernando Claro, con el que hizo un maravilloso guiño a Salomé, Ahora, y siguiendo la línea de colaborar con modistas nacionales, apuesta fuerte por Roberto Diz. "Le llamé y le dije que no tenía traje para Eurovisión y que quería que me hiciera uno en tres días, y lo ha hecho", dice emocionada y un poco nerviosa. Normal, el momento de las puntuaciones es uno de los que mayor audiencia congrega. "Me pasa todos los años. Me sube la adrenalina cuando hago un desfile o un directo para televisión, pero los nervios de Eurovisión no los he pasado en la vida. ¡Te está viendo tanta gente! Además, solo tienes unos segundos para representar a tu país. ¡Cómo no vas a tener nervios!".

Nieves Álvarez siempre apuesta por la moda española como portavoz de España. RTVE

Cuenta que antes de llamar a Roberto Diz se probó varias opciones pero vio que no funcionaban. "Ya sabes que me gustan las asimetrías y los cortes arquitectónicos, y por eso le llamé. Al día siguiente ya tenía varios bocetos y en cuanto lo tuve claro se lo dije y este lunes ya me llegó el vestido en una caja a TVE. ¡Y me quedaba perfecto!", añade. Hablamos de un grande de la moda, un genio de la aguja que esta temporada ha dejado huella en el programa 'Maestros de la costura'. "Yo quería algo muy gráfico y moderno, y Roberto ha captado muy bien mi idea", dice sobre el modista gallego afincado en Sevilla.

Nieves Álvarez con el vestido que le ha hecho Roberto Diz. RTVE

El vestido es una preciosidad y juega con las asimetrías y las geometrías a la vez que declina el negro en tres tonos, el de las lentejuelas, el del gogrén y el de la licra. Tiene una única manga y deja la otra al aire, la derecha, que se asoma con elegancia igual que la pierna izquierda, gracias a la abertura lateral que lleva. Las sandalias son de la casa italiana Aquazzura y las joyas de la mítica casa Bulgari, que suele vestir su piel en eventos importantes, como los Goya.

Boceto de Roberto Diz para Nieves Álvarez. RTVE

Nieves ha dado los puntos que aporta España en las votaciones en el décimo lugar. La moda siempre está presente en el Festival de Eurovisión y este año a lo grande. Blas Cantó lleva las maletas llenas de prendas de Jaime Álvarez, director creativo de Mans; Måneskin, los representantes de Italia, llevan unos fabulosos diseños de la firma Etro; y Barbara Pravi, representante de Francia, lleva un traje de Maria Grazia Chiuri, la directora creativa de Dior.