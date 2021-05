Estamos en 1977, el año en el que Donna Summer arrasaba en todo el mundo con famoso y versionadísimo I feel love. Antes de seguir leyendo propongo 'pinchar' este temazo para que nos transporte a aquellos años y al Studio 54. Ese año el famoso diseñador Halston organiza allí la fiesta de cumpleaños de Bianca Jagger, que entonces es novia de Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stone. Ese día cumple 32 años e hace su entrada triunfal precedida de un enorme hombre que 'tapa' su cuerpo desnudo con purpurina dorada y que lleva de la mano las bridas de un bellísimo caballo blanco.

Todos los invitados van vestidos de blanco, como reza el protocolo. Todos menos Bianca que lleva un fabuloso vestido de Halston y unos zapatos de Manolo Blahnik. Ese instante queda inmortalizado en una fotografía que es una de las más famosas de la historia -y de la historia de la moda- y una de las más utlizadas para describir los excesos que, día a día, se veían, vivían y. olvidaban rápidamente, en la discoteca. La hizo la destacada fotógrafa de moda Rose Hartman. La protagonista era Bianca Jagger pero todos alabaron al diseñador. Halston era una estrella y ya arrastraba una estela divina que comenzó hacía una década.

Roy Halston nació en Iowa en 1932 y con 20 años ya diseñaba sombreros en Chicago. De ahí saltó a Nueva York y se hizo muy famoso tras hacer el tocado que Jacqueline Kennedy llevó en la ceremonia de la inauguración presidencial de su esposo John Kennedy. Otro de los momentos más fotografiados e icónicos de esa parte de la historia de va unida a la moda.

La relación con la Primera Dama fue creciendo y Halston empezó a vestirla de forma frecuente. En 1966 creó su firma y un año después conquistó la portada de la revista Vogue vistiendo a la modelo Jean Shrimpton. Su fama fue creciendo a la vez que su exclusiva lista de clientas: desde Liz Taylor a Liza Minelli, y por supuesto Bianca Jagger.

Un reparto de lujo

Y de todas ellas habla la serie que se estrena ahora. Ewan McGregor se mete en la piel de Halston en este biopic que dirige Daniel Minaham y cuenta con Ryan Murphy como guionista. El reparto incluye a Krysta Rodríguez como Liza Minnelli, Rory Culkin como Joel Schumacher, Rebecca Davan como Elsa Peretti, Sullivan Jones como Ed Austin, David Pittu como Joe Eula, Gianfranco Rogriguez como Victor Hugo, Bill Pullman como David Mahoney, Kelly Bishop como Eleanor Lambert, Vera Farmiga como Adele, y Maxim Swinton como un joven Halston.

Krysta Rodríguez como Liza Minnelli y Ewan McGregor como Halston.

Era un derroche de creatividad y vivió rodeado de lujo, sexo y drogas. "Sientes que todo lo que tienes puede desparecer en un instante", dice en la película. Y así fue. Primero fue su propia firma: en 1984 perdió el control de su empresa, que terminó en manos de Revlon. Y luego su vida: en 1990 Halston murió con SIDA en San Francisco.

Pero su nombre no desapareció. En 1991 se le rinde homenaje con una retrospectiva en el New York’s Fashion Institute of Technology. Luego llega el olvido. Los años 90, que saltaron del grunge al mininalismo, desterraron el glamour sofisticado de Halston pero su nombre y su estela se mantuvieron intactos durante décadas, gracias a la pasión que ha despertado siempre en creadores como Juanjo Oliva, para que el Halston ha sido siempre un referente.

En 2007 hubo un resurgimiento de la moda setentera y Halston recobró el brillo de su nombre. Harvey Weinstein intentó con la ayuda de Tamara Mellon resucitar la marca y contrataron como director creativo a Marco Zannini. Solo duró un año. Ese nuevo brillo fue solo un espejismo.