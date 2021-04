La muerte de Alber Elbaz a los 59 años está causando un dolor extremo en el mundo de la moda y las redes sociales se llenan de mensajes tristes y otros que celebran y glorifican su nombre. El modista era uno de los hombres más queridos de la moda. Era afable, divertido, cercano... un anti-divo y sobre todo un genio. Deja un enorme legado y el logro máximo de haber resucitado, con gran éxito, Lanvin, casa que cayó en picado tras su salida en 2015. Además, reinventó el glamur, la feminidad y el concepto de vestido, abriendo un nuevo horizonte a la moda y maximizando la palabra estilo.

"Alber. El mundo de la moda ha perdido a uno de sus mayores tesoros y yo he perdido a un verdadero, honesto y especial amigo. Cuando di mi primer paso como director creativo de Valentino, me recibiste como nadie lo hizo. Lograste plasmar tu alma en tu trabajo y crear una estética que hablaba, con energía, de tu alegría por vivir, siempre colorida, brillante e intensa. Te echaré de menos, pero encontraré alivio al admirar el legado de tu trabajo, que nos recordará a todos lo enorme que fue tu talento. Tu visión de la belleza y tu enfoque humano de la moda siempre serán incomparables. Ciao Alber, sigue inspirándonos a todos. Gracias por todo lo que has hecho. Te quedas con nosotros", ha escrito Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino.

"Me he enterado con conmoción y gran tristeza del repentino fallecimiento de Alber. Era un hombre de excepcional calidez y gran talento, y su visión tan singular, su sentido de la belleza y la empatía, dejarán una huella indeleble", ha afirmado Johann Rupert, presidente del grupo Richmont con el que se asoció Elbaz para crear su propia marca AZ Factory."Quiero devolver la fragilidad y la emoción a la moda", decía Alber Elbaz en 2002 cuando tomó las riendas de Lanvin, fundada por Jeanne Lanvin en 1889.

Y lo consiguió. Hizo de Lanvin la etiqueta más deseada y a sus pies cayeron rendidas todas las estrellas de Hollywod y de la moda: Nicole Kidman, Kate Moss, Chloe Sevigny, Sofia Coppola, Meryl Streep, Natalie Portman... la lista es enorme.

En ella estuvo catorce años cosechando un enorme éxito, viviendo feliz en los talleres de la histórica casa francesa. Pero todo acabó en octubre de 2015. Elbaz llevaba tiempo criticando el actual sistema de la moda, el eterno calendario de desfiles y, sobre todo, echando de menos la ilusión con la que empezó a trabajar, una ilusión que se fue apagando porque no encontraba su hueco en el circo en el que se había convertido la moda. Su puesto lo ocupó Bouchra Jarrar.

Alber Elbaz resucitó la casa Lanvin en 2001. AFP noticias

Su talento era innegable y en París lo adoraban. Por eso le concedieron las Legión de Honor de Francia. La ministra de cultura, Audrey Azoylay, le hizo entrega de la medalla en un evento al que también asistieron incondicionales del diseñador como las actrices Kristin Scott-Thomas y Demi Moore. Anna Wintour y Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino. Uno de sus vestidos más celebrados es el que llevó Meryl Streep en 2012 para recoger su Oscar por su papel en La dama de hierro.

Nació en Casablanca, Marruecos, en 1961 y tuvo nacionalidad israelí. Estudió en el Shenkar College of Engineering and Design, en Israel, y se mudó a New York en 1989. Trabajó con Geoffrey Beene en Nueva York y luego con Guy Laroche en París. De ahí pegó el gran salto para ser director creativo de la línea Rive Gauche de Yves Saint Laurent. Más tarde estuvo al cargo de la firma italiana Krizia y rozó el cielo cuando tomó las riendas de Lanvin en 2001. "Cuando termino una colección, llamo a las tiendas, no al Museo de Arte Moderno", declaró a Libération en 1998. Otro de sus grandes éxitos fue la colección cápsula en 2010 para H&M. Nadie olvida el fabuloso vídeo promocional en el que hizo mover el esqueleto ( a Elbaz le encanta bailar) a Karen Elson, Raquel Zimmermann, Lowell Tautchin y Milo Spijker con la canción de Pitbull's "I Know You Want Me". Un vídeo que pegó varias veces la vuelta al mundo y que marcó un antes y un después en la forma de comunicar la moda.

Alber Elbaz junto a Linda Evangelista en un desfile de Lanvin. AFP noticias

"Alber Elbaz el fino, sabio y caprichoso modisto que ponía a las mujeres en primer lugar, nos ha dejado después de una batalla de tres semanas con Covid", escribe Suzy Menkes. "Trágica desaparición de Alber Elbaz, un gran diseñador de moda y un gran artista, intensamente apegado al saber hacer, queriendo la innovación de la que comprendía todo el alcance y la necesidad. Tenía mucho talento y también genio. Una inmensa tristeza", dice Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación Francesa de la Alta Costura y la Moda, en Twitter.