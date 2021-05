"Cumplo un año más y ya me está dando el lumbago", bromea Jon Kortajarena en su última publicación de su cuenta de Instagram. El modelo español más internacional sopla hoy 36 velas y lo comparte con sus casi 3 millones de seguidores. Después de casi dos décadas de trayectoria profesional, reconoce que está en uno de sus mejores momentos. "Como hombre soy mucho más culto y tengo más que ofrecer. Me encuentro más guapo que cuando tenía 21 años", confiesa a Vanity Fair, sus fotos acaparan la portada del 'Green Issue' anual de la revista. Tanto su trabajo como sus experiencias personales le han hecho crecer y madurar: "Un chico con 21 años es un niño. Siento que el de 25 se identifica conmigo y el de 45 también, pero el de 21 se queda muy lejos".

Portada de junio de la revista 'Vanity Fair' VANITY FAIR

Según dice, es como el buen vino, aunque su margen de mejora no es como el del resto del mundo y lo sabe. "Mitad humano, mitad alien", él mismo se describe así en sus redes sociales, donde no solo comparte parte de su vida. Jon Kortajarena ha hecho de su Instagram el altavoz perfecto para su faceta activista. "Vivo en este planeta y creo que tengo una responsabilidad, sobre todo al ver las barbaridades ecológicas que suceden", asegura. El modelo no duda en aportar su granito de arena a la causa: "Cada vez participo en más campañas de sostenibilidad y he rechazado otras porque no iban con mis valores. Desde dentro puedo hacer mucho. Podemos mejorar sin cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Tenemos que tirar muros para hacernos verdes". Es consciente de que el sector al que se dedica es parte del problema, pero por ahora no ve otra salida. "Me critican por volar en avión, pero si lo hago es porque no me queda otra opción", reconoce.

Jon Kortajarena tiene un físico envidiable

Tom Ford y Madonna, buenos amigos Tom Ford es su padrino, de la moda y el cine. Gracias al texano entró en el mercado internacional al más alto nivel. Ford lo eligió cuando iba a presentar su nueva firma en el programa de Martha Stewart. "Él sabía que yo no dominaba muy bien el inglés. Yo solo pedía que no me preguntasen nada en directo delante de todo el país y metiera la pata. Me dijo: ‘No te preocupes’. Pero llega el programa, hacemos el desfile, y el tío, que es un cachondo, me hizo un comentario. Yo me reí. Fue un momento cómplice, algo muy tierno. Él sabía que yo era el chico nuevo. Ahí empezó la relación. Nos conocimos, nos llevamos muy bien", reconoce. Su primer trabajo para él fue con Terry Richardson, conocido por sus fotografías de alto contenido sexual. A Jon lo hemos visto las mismas veces vestido que desnudo. "El sexo con elegancia vende", le dijo entonces Tom Ford, y al modelo le fascinó la idea. 01.21 min Jon Kortajarena guapísimo en los Goya 2021 con su "traje de Luego llegó el cine y, de nuevo, con Tom Ford que lo dirigió en la fabulosa Un hombre soltero. En el estreno celebrado en Nueva York conoció a Madonna. "Eres lo mejor de la película", le dijo la cantante. "Me pareció un halago muy bonito, pero creo que la dirección era otra", bromea Kortajarena. Jon es una de las estrellas que aparecen en el vídeoclip del tema 'Girl Gone Wild' que inspira uno de los momentos de la película Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, y Jon hace también un cameo. El vasco se acaba de mudar a Lisboa, donde Madonna ha estado viviendo durante tres años. La última vez que hablaron fue durante el confinamiento, cuando la cantante le dio algunos consejos para su nueva vida en la capital portuguesa. El modelo Jon Kortajarena para 'Vanity Fair' VANITY FAIR