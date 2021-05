¿Es Kim Kardashian? ¿Jennifer López? ¡No! Es Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Desde que alcanzó la mayoría de edad hace solo unas semanas, la joven se ha convertido en el centro de todas las miradas y, aunque todavía no ha destronado a la reina de Instagram, Ester Expósito, al paso que lleva podría hacerlo en cuestión de tiempo. Cada titular que protagoniza equivale a miles de seguidores más y su cuenta acumula ya casi 178 400 seguidores. Por lo que parece pretende subir esa cifra. Julia ha decidido privatizar su perfil, una estrategia bastante frecuente entre los influencers para que los usuarios que solo quieran cotillear tengan que seguirla para poder hacerlo. Tampoco tiene activados los comentarios, quizás para ahorrarse el posible hate.

La joven va elevando el 'tono' de las fotos poco a poco. Adora la ropa sexy y provocativa. Algo que todos apreciamos cuando celebró su 18 cumpleaños: el vestido era tan corto y tan escotado que llamó poderosamente la atención y recibió alguna que otra crítica destructiva. Carmen Lomana la llamó vulgar y desató la polémica, aunque parece que su comentario le ha entrado por un oído y salido por otro a la hija de Jesulín. En su última publicación ha dejado a sus fans con la boca abierta. Julia Janeiro ha compartido una fotografía suya en la que camina sobre unas rocas al lado del mar mientras viste un bikini anaranjado que resalta su incipiente moreno, ¡menudo tipazo!

Julia Janeiro posa en bikini

Junto a la fotografía leemos la siguente frase: "Back to when i was a lil mermaid", que se puede traducir como "Recordando cuando era una sirenita". Un guiño a su infancia y quién sabe, lo mismo era así como la llamaban sus padres.

Julia Janeiro adora las fotos en blanco y negro, que siempre remarcan su estilo más sensual, pero ahora ha apostado por el color para destacar el mar de fondo y el color de su escueto bikini. Es la primera vez que posa con esta prenda aunque no es la primera vez que posa en ropa de baño. Cuando hizo público su Instagram vimos una foto del 3 de julio de 2020 en la que luce un elegante bañador mientras se remoja en un baño refrescante en la piscina.

Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario INSTAGRAM

Por el momento no se gana la vida como influencer, aunque podría. Julia Janeiro no taggea a las firmas de moda, como hacen otras estrellas de Instagram para promocionar sus productos, lo que quiere decir que no le regalan ni le prestan nada, que la ropa con la que posa es suya y está pagada, por sus padres, entendemos.