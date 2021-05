Los teatros vuelven a levantar el telón y Lara Dibildos, todavía envuelta en los rumores que la relacionaban con Iker Casillas, no puede está más feliz de volver a pisar las tablas. El 15 de mayo se estrena 'Hongos' en el Teatro Zorrilla de Valladolid y aunque su personaje, Diana, lo estrena Carmen Alcayde. Las dos actrices se turnan para hacer el papel por los compromisos que tienen cada una en sus agendas. "Diana es un regalazo porque es un personaje maravilloso en el que ya me podían haber desnudado con 20 y no ahora, pero también es verdad que con 20 no podría haber hecho este personaje por todo, así que feliz y deseando subirme al escenario y hacer reír al público".

Los rumores sobre su relación con Iker Casillas llegaron en el peor momento para ella. "Cuando salió todo eso en televisión yo me acababa de incorporar a 'Hongos' con un texto así de grande para aprenderme, con una cantidad de ensayos que yo venía tarde y tenía tal estrés que tenía el móvil todo el día apagado porque estaba estudiando y ensayando. Me pilló en un momento en el que no le pude prestar atención, tampoco me apetecía hablar de esas cosas porque era mentira y porque no lo he hecho en muchísimos años, pero sí es cierto que es duro porque cuando tenía un momentito y miraba Instagram, me han dicho cosas horribles y muy feas".

"Es absolutamente ridículo", dice Lara

Dice que las peores cosas se las han dichos las mujeres, algo que le entristece, y que optó por no contestar a los comentarios que tanto le dolían. "En mi casa me decían: ¡pero contesta¡ Y yo no tenía tiempo, yo estaba en lo que estaba, pero bueno, ahora que estoy un poquito más tranquila… Ya está, no hay que darle más bola, ya lo dije. Hace años que ni coincido con él y eso que tenemos amigos en común. Es absolutamente ridículo sobre todo lo que más pena me dio es el hacer daño a terceras personas, que bastante tienen con una separación y unos hijos como para meterme a mí en medio de algo y causar un poquito más de daño cuando no tiene sentido.

Por eso entiende el comunicado que envió Iker Casillas para frenar los rumores que tanto daño están haciendo en ambas direcciones. "Lo entiendo perfectamente. Cuando uno se separa es duro y con niños más". Ella asegura estar volcada en el trabajo y dice que, a día de hoy, no hay novio a la vista. "Estoy soltera y llevo abierta al amor mucho tiempo, pero esas cosas… también es que cuando ya tienes una vida hecha, o aparece alguien maravilloso que te da un vuelco, o sino para marrones, ya los tengo yo".

Lara Dibildos, Carmen Alcayde y César Lucendo, protagonistas de 'Hongos' que se estrena el 15 de mayo. Gtres

- ¿Cómo tiene que ser tu hombre ideal?

-Mira, ya a estas alturas, yo ya he pasado toda esa época de querer un príncipe azul rubio y con ojos azules. Sinceramente ahora me apetece un compañero de viaje inteligente, que sea buena gente, por supuesto que con mis hijos se lleve bien y que tenga mucho sentido del humor porque creo que la risa es la mejor medicina para el alma y quizá por eso, como estoy rodeada de amigos y de gente de la profesión con tanto talento, tan ingeniosos y donde me lo paso también, pues luego pongo el listón muy alto para mi vida privada.

- ¿Y cómo has celebrado el Día de la Madre?

-Lo pasé con mi hijo el pequeño y con mi madre. Muy bien porque mi hijo tuvo un detallito con mi madre y conmigo, yo tuve… bueno, un día feliz.