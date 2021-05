Otro doloroso trago para María del Monte. La cantante ha perdido ahora a su hermano Juan Carlos con Coronavirus. Se contagió en abril de 2020 y tuvo que ingresar en un hospital de Sevilla con gravedad. Juan Carlos tenía un famoso bar en el centro de Sevilla y era una persona muy popular en la ciudad. Era el padre de Antonio Tejado, ex de Rosario Mohedano, que se contagió por el contacto estrecho con su padre, pero pasó la enfermedad de manera asintomático. María es la cuarta de cinco hermanos, y la única mujer, algo que le contó a Anne Igartiburu en el programa 'Dos parejas y un destino', de RTVE. ""Al ser la única niña he estado siempre como muy protegida", decía. De ahí el dolor al perder a sus hermanos. Porque es el segundo hermano de la cantante que muere con COVID-19.

María del Monte con su madre y sus hermanos, Antonio y Juan Carlos.

Justo hace un año, en mayo de 2020, moría su hermano Antonio, de 65 años. "Mi hermano era mis pies, mis manos, mi cómplice, mi alma gemela… Nos entendíamos con la mirada", le contó a Anne Igartiburu. María se despidió de él en las redes sociales con una mezcla de dolor y cariño ya que estaban muy unidos. "Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio...mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. ¡¡No sé dénde está, pero sé que me duele!!".

@@MEDIA[5788786/]

María decía ese día que para ella nadie se va mientras se le recuerde así. "Sé que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde sin duda te espera gente que también te adora. Me queda un camino difícil, pero confío en que me ayudes a recorrerlo. En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado, me va a marcar para siempre. A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es. ¿Sabes? Hay un montón de gente que, con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mi. Te quiero hermano del alma".

María del Monte y su hermano en el funeral de Paco Gandía. Gtres

El pasado mes de abril volvía a escribir sobre él, fue durante la Semana Santa. "Sé que era el único día grande para ti. Faltaría apenas una hora para volviéramos a vivir este momento. Tu medalla está limpia (como siempre)y el dolor , me puede. Es muy doloroso estar sin ti, aunque sé que estás a nuestro lado y que sigues cuidando a mamá como sólo tú sabes hacerlo porque lo noto. Te siento tan cerca y a la vez tan... lejos. No me queda otra que intentar estar bien porque sé que es lo que quieres y porque mamá, me necesita. Pero cuando alguien ocupa tanto espacio en tu corazón, el hueco que deja es inmenso. Dicen que el alma nunca muere, así que te voy a querer todas mis vidas porque te quiero con el alma. Te quiero hermano del alma, disfruta de este día y por favor, sigue estando cerca de nosotras . Nadie se va mientras se le recuerde y tu, no te has ido ni un sólo día". Ahora ese dolor se repite con la muerte de Juan Carlos. Otra dura despedida para María de Monte pero, como siempre ha hecho, tirará palante. "A fingir que no tengo miedo, a fingir que no tengo pena", como le dijo a Anne en RTVE.