Raquel del Rosario también celebra el Día de la Madre este segundo domingo de mayo, como las celebrities estadounidenses. Para la ocasión, la que fuera representante de España en Eurovisión ha compartido con sus casi 200 mil seguidores en Instagram las imágenes más íntimas del nacimiento de sus dos hijos, Leo y Mael. Unas fotografías inéditas del parto que ahora salen a la luz. "Si hace unos años me hubiesen dicho que daría a luz a mi primer hijo en el salón de casa no hubiese dado crédito", comentaba por aquel entonces en su blog de la revista Elle, donde relataba cómo había sido esa experiencia para ella. "Una elección personal muy meditada pensando siempre en lo mejor para mi y para mi hijo y de la que he aprendido mucho", aseguraba. Fue su marido Pedro Castro el encargado de cortar el cordón umbilical aquel 15 de julio de 2014.

Raquel del Rosario, imágenes de su primer parto

Sus dos partos fueron naturales, en casa y con la ayuda de varias matronas. Así lo decidió Raquel del Rosario tras dar a luz a su primer hijo. "Estaba algo más nerviosa que en el primero, en gran parte, porque esta vez ya conocía ese dolor que juré no volver a experimentar una vez tuve a Leo en brazos. No me podía creer que en cuestión de minutos, 17 exactamente, tuviese a mi hijo sobre mi pecho. Lo apreté suavemente contra mi y le besé en la cabeza. Miré a mi alrededor y observé por unos segundos a mi preciosa familia antes de cerrar los ojos. Gracias, gracias, gracias", contaba.

