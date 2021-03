Este viernes se ha emitido la penúltima entrega de 'Dos parejas y un destino'. En esta ocasión, las parejas formadas por Anne Igartiburu y María del Monte, y Gonzalo Miró y Florentino Fernández se han desplazado al País Vasco y ha sido allí donde Anne y María han mantenido una conversación de lo más significativa en la increíble suite Bette Davis del Hotel María Cristina, alojamiento por el que han pasado auténticas estrellas de Hollywood como Harrison Ford o John Travolta.

La veterana cantante se ha abierto en canal y ha repasado con la presentadora de 'Corazón' su trayectoria profesional y, sobre todo, personal. Ha revelado que la primera vez que salió de casa era todavía una niña, no era ni profesional: "Don Manuel Pareja Obregón, que en paz descanse, le dijo a mi padre que quería que le cantase unas sevillanas... A Doña María, la madre del rey, en un teatro en Madrid".

Nacida en plena feria de abril, María del Monte ha contado que su madre no pudo venir y que antes de irse le advirtió que no se fiara de nada ni nadie. Que no comiera nada… ni tomara nada que le diera nadie. Y claro, llegó la hora de comer y no comió nada. Tenía sed y tampoco pedía nada. "Y con lo que eres tú para comer...", ha señalado Anne. "Dos caramelitos que llevaba fue lo que comí en todo el día", ha confesado la cantante de sevillanas.

María habla con Anne sobre su infancia en 'Dos parejas y un destino'. DOS PAREJAS Y UN DESTINO - RTVE.es

Si ya de por sí es bastante difícil para los padres proteger sin caer en la hiperprotección de los hijos, si a eso le añades ser la cuarta de cinco hermanos y la única mujer, más todavía. "Al ser la única niña he estado siempre como muy protegida", ha reconocido.

Y es que María asegura que ha tenido que echar arrojo a la vida para seguir adelante en un mundo de desconfianza: "Más cómodo y más fácil era decir aquí me quedo y que me las den todas. Quería ser yo, quería... luchar. Y he tenido que luchar, la primera conmigo. Pero creo, gracias a Dios, que lo he conseguido", ha concluído con el tema la intérprete de "Cántame".