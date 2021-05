"Mejor persona que cómico" así ha presentado nuestro compañero Ramón Arangüena, al reconocido Millán Salcedo. Una charla desenfadada en el programa 20 entrevistas de humor y una más, desesperada de RNE Solo en Podcast que ha dado el pistoletazo de salida con un repaso por la historia de su vida. Desde su infancia en un poco afable internado, hasta el éxito que le otorgó Martes y Trece.

Una infancia dura

Los inicios no fueron sencillos, o al menos así lo recuerda: "El internado me marcó. A mí me sirvió. Mi padre murió cuando yo tenía siete años. Me tocó ir allí, un hospicio horrendo. Yo decía que me habían abandonado. Y entonces, apareció un cura y nos llamó a los nuevos para probarnos la voz para el coro. Y canté "Chiquitina" de Marisol. Le gusté y me puso de solista. Allí descubrí que me gustaba estar sobre los escenarios", ha confesado el artista en los micrófonos de RNE.

A los 17 años salió de este lugar que recuerda con un regusto amargo: "A mí me han pasado mogollón de cosas, no voy a contar lo que viví allí porque eran cosas...en fin". Pero esto no era más que el comienzo: "Cuando salgo de allí, mi madre ya había venido a Madrid porque no teníamos ningún futuro. Cuando salgo de Villareal mi madre viene a por mí a la estación de Atocha. Cuando la vi , tan horonda, pues era muy gordita, nos abrazamos. El abrazo que nos dimos no lo olvidaré nunca. Cuando paso por ahí me paro siempre", ha recordado Millán Salcedo cn ternura.