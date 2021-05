Hace poco más de un año recibió "el golpe más duro" de toda su vida. María del Monte perdía entonces a su hermano Antonio. Ahora le toca despedirse de su otro hermano, Juan Carlos Tejado, quien también ha fallecido a los 62 años a causa del coronavirus. Familiares y amigos han acudido al tanatorio para arropar a la cantante y a su sobrino Antonio Tejado, padre del fallecido. "Es muy duro para todo el mundo, no para mi sola", asegura María del Monte a la prensa, a quienes pide respeto. Rotos de dolor, han estado en todo momento arropados por el cariño de quienes quisieron acompañarlos en este día tan triste para ellos.

00.32 min María del Monte, destrozada en la despedida de su hermano Juan Carlos

La cantante ha intentado consolar a Antonio Tejado, el más afectado de todos. Antes de acceder a la capilla ardiente, tía y sobrino han charlado y se han abrazado en el que podria ser uno de los momentos más complicados para la familia. Después de pasar el control de seguridad, caminaron hasta la sala en la que descansaban los restos mortales del fallecido. Una vez velado, María del Monte ha abandonado el tanatorio sevillano para poder descansar y afrontar al día siguiente una complicada jornada en la que se celebrará el funeral de su hermano.

Kiko Rivera ha querido estar presente en estos momentos tan duros. El hijo de Isabel Pantoja mantiene una gran relación con Antonio Tejado, con quien comparte grandes recuerdos de su infancia. El hijo del fallecido se ha emocionado con la presencia de su amigo y ambos se han fundido en un emotivo abrazo cuando ha llegado al velatorio. Sumidos en la pena y en el llanto, se han reunido con el resto de amigos y familiares, a los que Kiko también ha querido consolar mostrándoles todo su apoyo y cariño.

00.37 min Jorge Cadaval y su marido apoyan a Antonio Tejado y a María del Monte

Sin embargo, parece que no ha habido acercamiento entre Kiko Rivera y María del Monte. Al menos, de cara a la galería. Tras romper su amistad con Isabel Pantoja, Kiko Rivera se mantuvo al lado de su madre, y aunque ahora estén enfrentados, el DJ no ha recuperado su relación con ella. "Yo recuerdo a María con mucho cariño, tengo una bonita amistad con su sobrino Antonio y con el resto de la familia. Me he cruzado con ella un par de veces, le tengo muchísimo cariño y recuerdo muy buenos momentos con María. No tengo nada malo que decir de ella", así zanjaba Kiko cualquier duda cuando le preguntaron hace un par de meses por este tema.

El DJ no ha sido el único rostro conocido que ha estado allí. Jorge Cadaval y su marido Ken Appledorn también han mostrado sus condolencias a la familia, desmotrando que entre ellos hay una gran amistad.

