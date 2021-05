Jamie Bell, el británico que saltó a la fama por su papel en la adaptación cinematográfica de Billy Elliot, es una de las estrellas de Sin remordimientos. Es el thriller de acción y suspense que va a causar sensación este mes de abril: basado en la novela de homónima de Tom Clancy y protagonizado por Michael B. Jordan y Jodie Turner-Smith, no pudo estrenarse en salas de cine por culpa de la COVID-19 y es la gran apuesta de Amazon Prime para esta temporada. Allí, Jamie Bell aparece como no lo habíamos visto antes: siempre vestido de traje o con equipo militar, en su papel más adulto hasta la fecha, interpreta a un alto cargo de la CIA.

Revestido de sobriedad y desencasillado, pese a su rostro aniñado, de nuestro lado más nostálgico, el actor vuelve a estar en el punto de mira y se reabren las preguntas sobre su vida privada. Jamie Bell tiene un historial público de relaciones, rupturas, reconciliaciones... ¡Y hasta de tatuajes! Un mapa escrito en el cuerpo que indica quiénes han sido los amores de su vida y dónde ha tenido que sacar la goma de borrar... Te contamos cuáles son los símbolos que se ha escrito en tinta y qué es lo que significan.

El tatuaje que prefirió borrar

Jamie Bell se tatuó la letra 'e' cuando salía con la actriz Evan Rachel Wood

Jamie Bell comparte su vida desde 2017 con la actriz Kate Mara, hermana de Rooney Mara y cuñada de Joaquin Phoenix. Pero su historia de amor con Evan Rachel Wood abarcó una época larga y formativa de su vida: la actriz de Westworld conoció a Bell en 2005, cuando los dos protagonizaron el videoclip de Wake Me Up When September Ends, la canción de Green Day. Salieron juntos un año, sus caminos se separaron... y después volvieron a reencontrarse. Se casaron en 2012 y lo suyo parecía orquestado por el destino, así que Jamie Bell se tatuó en la cara interna del brazo la letra "E", de Evan.

"Teníamos tatuajes iguales porque estábamos seguros de que nuestro amor duraría para siempre. El problema es que no sucedió. Pasaron cosas, nos separamos. Pero no me arrepiento del tatuaje. Me recuerda a una época excelente de mi vida", dijo Evan Rachel Wood, que a su vez se había tatuado la "J" de Jamie cuando salía con el actor, antes de embarcarse en la relación infernal y llena de abusos con el cantante Marilyn Manson que ha ocupado titulares útlimamente.

Jamie Bell y su mujer, Kate Mara GTRES

Pero Bell sí parece haberse arrepentido de la tinta una vez rehecha su vida. El actor, que ya tiene una hija junto a Kate Mara, volvió a pasar por la aguja para taparse el tatuaje de la "E" y convertirlo en otra cosa. ¿Eres capaz de adivinar qué es?