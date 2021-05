Ya tenemos imágenes del esperado reencuentro de Jesulín de Ubrique con su hija, Julia Janeiro, en Madrid. La joven influencer está en todas las portadas desde que cumplió los 18 años, y todos los ojos estaban puestos sobre ella y su padre después de que Belén Esteban soltase el bombazo: después de años extrañado de su hija Andrea, que se fue a Londres y esperaba la llamada de su padre, y unos meses separado de Julia, que se ha trasladado a Madrid desde ambiciones, el reencuentro se ha producido. Jesulín, Andrea y Julia han acercado posturas por iniciativa del padre y, ahora, Maria José Campanario se ha introducido en la ecuación.

Jesulín de Ubrique y Maria José Campanario se reencuentran con Julia Janeiro en Madrid GTRES

Julia Janeiro se crió en Ambiciones, pero las puertas de su futuro se han abierto en Madrid. Hasta allí se ha trasladado su padre, Jesulín de Ubrique, y también su madre, Maria José Campanario, que se han fundido con su hija en un emotivo abrazo. Lejos quedaron los días en los que Julia crecía en Ambiciones alejada de los ojos de la prensa: ahora, los fotógrafos se amontonan frente a la famila. Y también algunos admiradores. El torero se ha estado sacando fotos con sus 'fans' antes de acudir al encuentro de su hija, con amabilidad y con alegría.

Si la aserción de Belén Esteban es cierta, Jesulín y Julia ya se reunieron hace unos días, sin la Campanario y en la presencia de Andrea Janeiro, que llevaba mucho tiempo sin tener relación con su padre. La emoción hacía que la colaboradora de televisión rompiese su propio voto de silencio: "Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo... ¿qué hago?" "Ha sido el padre el que ha dado el paso... Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme", ha dicho.

