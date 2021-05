"Quien tiene una hermana tiene un tesoro", así titula Alejandra Ruiz de Rato su última publicación en redes. Una foto antigua junto a su hermana Isabella. La hija Juan Tonio Ruiz 'Espartaco' y Patricia Rato se casa este fin de semana y ella es la testigo. A falta de que se celebre la esperada boda, ponemos cara a la hija mediana del torero: abogada vocacional, residente en Londres, amante de la moda y de los viajes. Parece que cumple todos los requisitos para convertirse en una gran influencer, con una imagen muy cuidada de su feed de Instagram, originalidad en las fotografías, una pose trabajada, outfits atrevidos, etc. El potencial lo tiene, aunque le falten seguidores para alcanzar esa meta.

A juzgar por las pocas publicaciones que postea, no entra en sus planes convertirse en la futura reina de las redes sociales. A ella lo que le gustan son las leyes. Con un historial impecable, finalizó sus estudios en 2018, el mismo año en el que fichó por el despacho de abogados Cuatrecasas, el mismo en el que trabaja la mismísima Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora, a punto de cumplir los 27 años, trabaja en la oficina de Londres, donde reside habitualmente.

Las cámaras no parecen intimidarla. Fue portada de la revista Fashion en 2018 y ha sido la protagonista en varios reportajes, aunque ella siempre ha preferido ser discreta y mantener su vida privada al margen de los focos.

Aunque su carrera profesional no esté relacionada con el mundo de la moda, Isabella Ruiz de Rato es una 'it girl' en toda regla. En su Instagram podemos ver desde outfits más casuales hasta conjuntos más arreglados muy en tendencia.

'It girl' por naturaleza

Cuando no trabaja, a Isabella le encanta viajar. En su perfil de Instagram hay numerosas fotografías en distintos lugares del mundo. Con tan solo 26 años, ya puede decir que ha vivido en varios países, además de España y Londres: Suiza, Inglaterra, Bélgica y China . Precisamaente la mayoría de fotografías publicadas en sus redes sociales son del país asiático, donde realizó un intercambio de un año cuando era estudiante. "Soy de la opinión de que para conseguir crecer y ser mejor de lo que somos, permanecer en el mismo punto en el que nos encontramos no es la mejor estrategia", asegura convencida.

'Chispi' para su madre

Su familia siempre la ha apoyado en todas las decisiones y por eso es un pilar fundamental en su vida. Para su madre Isabella es 'Chispi'. "Me da consejos, a veces se enfada o me dice que es una locura, pero al final ahí está para recoger mis pedacitos o para felicitarme. Mi madre, mi hermana Ale y yo somos como las tres mosqueteras", contaba hace unos años en una entrevista para la revista Telva. En cuanto a su hermana mayor, "Ale es mi mejor amiga, tenemos una relación muy especial, es mi alter ego, lo que yo no tengo lo tiene ella". Sin olvidarse de su hermano Juan, el pequeño de la familia.

Isabella Ruiz de Rato junto a su madre y sus hermanos INSTAGRAM

