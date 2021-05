A los pocos minutos de conocer la noticia de la ruptura de Ágatha Ruíz de la Prada, sale a la luz la separación de Imanol Arias y su mujer Irene Meritxell. Tras salir a la luz la noticia a primera hora de esta mañana, la diseñadora se ha pronunciado para confirmar los rumores. "Es cierto, hace meses que no estamos juntos", reconoce a El Español, aunque no quiere entrar en más detalles. Por el momento, el actor no ha querido hablar al respecto.

¿Será esta la ruptura definitiva? No es la primera vez que deciden ponerle fin a su relación. Imanol e Irene lo dejaron en 2016, aunque retomaron su romance con más fuerza que nunca un año después. La reconciliación llegó con una inesperada boda. La pareja se casó en secreto el 14 de noviembre de 2017 en una notaría de Madrid. Una boda discreta, igual que su matrimonio.

Irene Meritxel e Imanol Arias paseando por las calles de Madrid. Gtres

Imanol Arias tiene dos hijos: Jon, nacido en 1987, y Daniel, que nació en 2001. Los dos son fruto de su relación con la actriz Pastora Vega, a la que estuvo unido durante 25 años de 1984 a 2009. Antes de conocer a Pastora estuvo casado con la actriz Socorro Anadón. El matrimonio duró de 1980 a 1983. Y antes vivió una tragedia. Imanol conoció a su primera novia, Ana Gorostiza Zarasqueta en 1973 pero ella perdió la vida en un accidente cuatro años después.

La diseñadora Irene Meritxell y el Imanol Arias en Manacor (Mallorca). Gtres