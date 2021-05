Una madre herida, maltratada. Una mujer destrozada, apartada de sus hijos. Una tragedia. Rocío Carrasco sigue haciendo el retrato del dolor que sintió, siente y quiere dejar de sentir. Se está desgarrando en público para que su testimonio, su verdad, llegue a esa parte de la sociedad que nunca entendió los motivos por los que no tenía relación con sus hijos. Y a la vez, para desmontar las mentiras que su exmarido, Antonio David, fue lanzando durante años en los medios de comunicación, a veces en primera persona y otras veces con la ayuda de sus 'palmeros'. Para ellos también hay mensajes ahora. O advertencias.

Vivo en el terror

Rocío Carrasco dijo que durante años tuvo una losa en el pecho que no le dejaba respirar y que ahora, capítulo a capítulo de la docuserie, se la está quitando y dejando que, poco a poco, entre el aire. Ese aire nuevo es el que le permite avanzar y a al vez volver atrás para recordar el dolor y el terror. "A mí no me duele tanto la paliza como el hecho de que ella me quisiera meter en la cárcel. A mí me duele saber que una hija mía que ha estado nueve meses aquí dentro y que la he parido yo sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel. A día de hoy todavía me mata por dentro. Se tendrá que perdonar ella, el día que se dé cuenta".

"Me encuentro en una situación en la que sigo teniendo abierta una causa penal por maltrato habitual a mi hija, que no sé cómo va a terminar. Y de repente me encuentro con una causa penal abierta por mi hija", revela Rocío Carrasco. Vivo en el terror de alguien que no sabe lo que te depara el día siguiente. Lo peor en el mundo es la incertidumbre, no saber lo que va a pasar al levantarme. He estado enterrada en vida. Todo ocasionado por lo mismo. Cuando digo terror es terror con todas las letras. Encima tienes que salir públicamente y poner buena cara, decir que todo va bien. Es terrorífico".