Lo ha confirmado Belén Esteban: Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas en Madrid. El torero ha aprovechado un viaje de trabajo a la capital para quedar con Julia Janeiro y con Andreita, a quien le une una relación algo distante y con quien no acostumbra a reunirse desde que es mayor de edad. Aunque la colaboradora de televisión no ha dado muchos detalles, si ha facilitado una pieza de información: ha sido, por fin, una iniciativa del torero. "Ha sido el padre el que ha dado el paso... Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme", ha dicho.

Aunque, por lo demás, se debatía entre contar y no contar y finalmente no ha querido dar más datos: "Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo... ¿qué hago?".

De esta manera, Jesulín vuelve a ganarse el apoyo de una prensa que lo criticó duramente por su decisión de no ver a sus hijas en su último paso por Madrid: hace unas semanas, y poco después de que Julia Janeiro alcanzase la mayoría de edad y fuese despixelada de las revistas, el torero no habría sacado tiempo para quedar con las dos hermanas, que ahora están reunidas en la capital. Aunque, en aquella ocasión, el cumplimiendo de las medidas de protección contra el coronavirus habían sido la razón (o la excusa perfecta) por la que el diestro no se decidió a concertar la cita. ¿Qué habrá cambiado en esta ocasión?