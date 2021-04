Hijas de Belén Esteban y Maria José Campanario respectivamente, los medios se han empeñado históricamente en enfrentar a Andrea y Julia Janeiro, que acaba de cumplir 18 años y está en el objetivo de las cámaras. Pero la tertuliana ha dicho en la televisión que no es cierto que las dos hermanas no tengan relación.

En la semana de mayor protagonismo de la hija menor de Jesulín y de su 'despixelamiento' en las publicaciones, que nos permite conocer su rostro y los detalles de su vida privada, si algo queda claro es que, tengan la relación que tengan, Julia Janeiro y 'Andreita', que de 'ita' ya no tiene nada, son dos jóvenes con una identidad bien definida. ¿Qué tienen en común las dos hermanas? Estas son las 7 diferencias que las separan.

Separadas por las turbulencias en el seno familiar, una cosa ha mantenido unidas durante la adolescencia a Andreíta y Julia: la música de Justin Bieber y su amor por el cantante canadiense . Él es, y esto lo sabe todo el mundo, el ídolo absoluto de Andrea Janeiro: Belén Esteban, incluso, se tatuó la palabra 'Believe', que es el título de una de sus canciones, para mostrar su dedicado amor por su hija. Pero Julia no se queda corta, y acompañó a su hermana a una actuación que el artista dio en un famoso programa español. ¡Ninguna de las dos fue capaz de contener las lágrimas!

Andrea Janeiro cursa sus estudios de Comunicación en Birmingham, pero su interés no está, como el de sus padres, en ponerse frente a las cámaras: ella quiere ser locutora de radio y trabajar entre bambalinas en el mundo de la información . Julia, sin embargo, ya ha sido apodada como 'La Kardashian de ambiciones ', y fuentes cercanas afirman que está a punto de firmar un contrato para convertirse en influencer. En esta carrera tiene el apoyo de su madre, aunque Maria José Campanario no desea que esto distraiga a su hija de estudiar: "Me daría mucha pena que dejara sus estudios".

Sus madres las defienden con uñas y dientes

Diferencias aparte, las dos tienen en común la protección y el respaldo familiar. "Os agradecería que tuvieseis en cuenta que Julia sigue siendo una niña y que no quiere entrar en nada de esto", escribía María José Campanario, que amenazaba con denunciar si los medios molestaban a su hija. Belén Esteban, conocida por sacar las garras cada vez que alguen se ha metido con Andreita, también ha dado la cara por las dos hermanas: "Es mentira que las dos hermanas no tengan relación", aclaraba primero. "Ya basta de publicar cosas que no son". Y después dejaba claro que defendería a Julia de las críticas: "No quiero que nadie me hable mal de ella".

Andrea y Julia Janeiro cuando eran pequeñas

