David Bustamante está de celebración por sus 20 años en la música, pero también porque su hija tiene ahora un hermanito pequeño. Además, el cantante se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, recién mudado a su nueva casa con su pareja, Yana Olina, con quien ha posado por primera vez para la revista ¡Hola!, revista donde ha aprovechado para presumir de amor y donde ha abierto también las puertas de su nuevo y recién estrenado hogar.

David Bustamante y su nueva vida en Boadilla

Bustamante y Yana Olina posan por primera vez para ¡Hola! más felices y enamorados que nunca. No es para menos: acaban de estrenar la casa de sus sueños y posan por primera vez juntos para un medio oficial. Eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja en una exclusiva donde Bustamante asegura que en 2020 tocó fondo, pero que ahora vuelve más fuerte que nunca.

Desde que se separó de Paula Echevarría, Bustamante llevaba tres años viviendo en un piso de Pozuelo de Alarcón, a la espera de que le entregasen las llaves de su nueva casa, aún pendiente de construir. El cantante compró su hogar sobre plano y sin verlo, pero decidido y con mucha ilusión de empezar desde cero: "Necesitaba un cambio y esta casa es ese cambio. La compré sobre plano y era mi ilusión", asegura.

También dice haber vivido muy feliz los últimos tres años en Pozuelo, donde ha conseguido realizar importantes cambios en su estilo de vida: "Venía de una vida con una casa muy grande, con servicio y con todo. Me fui a vivir solo y aprendí a limpiar y fregar", declara. Son muchos los famosos que suelen contratar a personas para que les ayuden con las tareas del hogar, pero a Bustamante lo que le hacía falta era una pequeña dosis de vuelta a la readlidad: "Muchos músicos y artistas tenemos gente que nos ayuda a hacer las cosas y nos volvemos un poco inútiles. Volví a hacer lo que todo el mundo hace", zanja.

En su antiguo piso de Pozuelo fue también donde pasó totalmente solo los meses del confinamiento, un momento donde tocó fondo, según el propio Bustamante, pero que le sirvió para renacer tras perder su paz mental y física: "Las cosas no me salían como esperaba y la cuarentena me reventó. Caí al fango, me vi como nunca en el espejo, no me reconocía y dije: 'Se acabó", dice. Desde ese clic, Bustamante empezó a hacer deporte y a componer con su guitarra: "Ha sido la fase más creativa y más productiva de toda mi vida. Ssoy como el ave fénix", afirma.

Durante la entrevista, el cantante cántabro ha aprovechado también para aclarar su última polémica con Nadal y la política: "Nunca me he metido en política ni me voy a meter. No es mi terreno. Lo mío es la música", dice. Tampoco ha dejado pasar la ocasión de hablar de Paula Echevarría y Miguel Jr, el hermano pequeño de su hija Daniella. Sobre esto, ¡hasta tiene una divertida anécdota! Resulta que aunque no ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona, fue testigo del parto... ¡por teléfono! "Hablo todos los días con Paula. Justo la llamé por una cosa y me dijo: 'David, ahora no puedo hablar, estoy dando a luz. Llama a mis padres", dice entre risas. Está tranquilo porque ve a Daniella feliz con su hermanito y espera poder conocerlo muy pronto: "Cualquier día, cuando vengan a buscar a mi niña, me traerán al crío para conocerlo. Me apetece mucho conocerlo".