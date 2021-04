David Bustamante está viviendo un dulce momento en su carrera ya que acaba de sacar su nuevo disco Veinte años y un destino en el que repasa 15 grandes canciones de su carrera y además, afronta su participación en MasterChef Celebrity, el talent de cocina más exigente de la televisión.

Pero durante el fin de semana, sin quererlo ni beberlo, David Bustamante se vio envuelto en una polémica viral que no le hizo ninguna gracia. Resulta que mientras disfrutaba de la final del Torneo Conde de Godó, que Rafa Nadal ganó por 12º vez, vio en el tenista cierto parecido con la portada de su propio disco y decidió publicar un collage para animarle: “Rafa sabe que colores están de moda…¡Grande Rafa! Genio”.

En seguida, el post se llenó de comentarios negativos de usuarios y seguidores que malinterpretaron su mensaje y le acusaban de posicionarse políticamente. Ante la gran expectación que se generó, tuvo que dar explicaciones y a la vista está que no le sentó nada bien: “A ver... era una broma, porque al verle me acorde que en mi portada llevaba los mismos colores... Que cojones hacéis mezclando la política aquí... De verdad, que decepción...”

Ahora, le hemos vuelto a preguntar por lo sucedido y ha querido zanjarlo para siempre: “La gente mezcla churras con meninas. Yo nunca me he pronunciado en política y no lo voy a hacer ahora”.

Máximo respeto por MasterChef Celebrity y el jurado Se enfrentará a Jordi Cruz, Samantha y Pepe Rodríguez con un cúmulo de sensaciones: “Tengo mucho miedo porque quiero hacerlo bien, pero también estoy muy contento y muy ilusionado por hacer un programa que además me encanta”. El cantante asegura estar bastante preparado para el concurso: “Desde que aprendí en la cuarentena, mis amigos no para de pedirme que cocine”. Pero él va un pasito más allá y nos ha confesado que se está rodeando de los mejores para empezar con una buena base: “Tendré varios cocineros que tienen estrella Michelin y me van a ayudar para hacer las cosas lo mejor posible”. 00.55 min David Bustamante estará en MasterChef Celebrity 6 Ya conocemos a todos los concursantes que participarán en la sexta edición de MasterChef Celebrity, y a pesar de los diferentes perfiles que nos encontraremos, Bustamante aún no tiene claro quién será el gran rival a batir: “Todos y cualquiera, allí vamos a hacerlo lo mejor posible porque seremos competitivos y nos gusta hacerlo bien” Bustamante conoce de sobra el programa y es consciente de que el jurado es muy estricto, pero ante todo, tiene respeto por los tres: “Tenemos que ir con el máximo respeto, yo valoro muchísimo su trabajo e intentare tomar las críticas de la mejor manera”.