MasterChef Celebrity 6

Los actores Belén López e Iván Sánchez, el comentarista deportivo Juanma Castaño y el cantante Yotuel Romero se suman al elenco de famosos concursantes de la sexta edición de Masterchef Celebrity, que, como hemos podido ir descubriendo estos días, ¡tiene un nivelón!

¡Menuda nos espera este año con el Celebrity! Si las ediciones anteriores ya nos sorprendieron, esta podemos asegurar que no va dejar indiferente a nadie. Y es que, con este pedazo de lista de concursantes, no vamos a podernos ni levantar del sofá ni un minuto, porque, ¡no vamos a querer perdernos nada!

A las actrices Victoria Abril y Vanesa Romero, se suman dos de los grandes del sector del arte dramático: Belén López e Iván Sánchez, a quienes también les toca les toca cambiar el set de rodaje de las películas, por las cocinas de ‘MasterChef’, ¿sabrá cocinar tan bien cómo actúan? ¡Estamos deseando descubrirlo!

00.31 min Belén López estará en Masterchef Celebrity

A Belén la hemos podido ver en teatros, cines, en series de esta casa, como ‘Águila Roja’, ‘Los Misterios de Laura’ o ‘Traicion’, y sabemos que como actriz es un 10, pero… ¿logrará conquistar de igual manera a los Pepe, Samantha y Jordi? ¡Ojo! Belén es muy amiga de la ganadora del año pasado, Raquel Meroño, así que, seguro que le ha dado muchos consejos.

Por su parte, Iván Sánchez también viene pisando fuerte. Aunque Ivan está triunfando en México, podemos presumir de que su estilo y elegancia son “marca España”. Las nuevas generaciones lo conocen por su papel en Hospital Central, pero antes tuvo una exitosa carrera como modelo, tanto de fotografía como de pasarela. Fue una estrella en España y también trabajó a nivel internacional con firmas como Dolce&Gabbana. Muchos pensaban que era hermano de la modelo Laura Sánchez y los dos, entre risas, siempre tenían que desmentirlo. Y lo que tenemos claro es que la sonrisa de Ivan ha conquistado y conquista a muchos corazones, pero, ¿logrará hacerse con los jueces?

00.36 min Iván Sánchez, con muchas ganas de entrar en Masterchef Celebrity

El deporte también estará presente en Masterchef En las cocinas siempre nos gusta disfrutar de la gente que tiene que ver con el mundo del deporte. ¿Os acordáis de las risas que nos regaló Perico Delgado? ¿Y qué nos decís de los platazos que se marcó Saúl Craviotto? Ahora le pasan el testigo a una persona que ha seguido muy cerca sus carreras profesionales y la de muchos otros deportistas, hablamos del comentarista deportivo Juanma Castaño. ¿A quién se le parecerá más cocinando? ¡Esperemos que a Craviotto! 00.54 min El comentarista deportivo Juanma Castaño llega a Masterchef Celebrity y nos cuenta sus primeras impresiones antes de este reto.