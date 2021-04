La expulsión de José María en el segundo programa de la novena edición de MasterChef nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. En tan solo dos programas ha logrado enamorar a media España. Ha sido protagonista de muchos de los mejores momentos: bailes, canturreos, rifirrafes… ¡lo ha dado todo! Nunca ha dejado de ser él mismo y a sus 18 años nos ha dado grandes lecciones de vida.

José María nos ha confesado para él ha sido muy duro abandonar las cocinas…, allí estaba en su salsa: “Yo era allí la alegría de la huerta. Estaba muy a gusto con mis compañeros, que son mi segunda familia”, citaba. Sin embargo, se puede ir con la cabeza muy alta, porque se lleva el cariño de todos sus compañeros y el de Pepe, Samanta Y Jordi, quienes, además, le han brindado la posibilidad de seguir formándose en sus restaurantes.

“"Te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos porque te lo mereces" @JoseMariaMChef9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/HSZhoUWHQj “

Entre lágrimas José María nos ha desvelado que “es fan de Jordi desde siempre”, y que sus palabras le llegaron muy dentro. Además, no va a dejar pasar la oportunidad de seguir aprendiendo una de sus pasiones: la cocina: “Me encantaría ir al restaurante de Jordi a aprender”, asegura.

“Yo soy una caja de sorpresas, conmigo tanto ríes, como lloras”, así se describe el extremeño. Y sin lugar a dudas lo hemos comprobado en el programa. Nos ha hecho reír mucho, pero también nos ha conmovido con su historia , una de las más emotivas de la edición. Su vida no ha sido nada fácil … En el primer programa nos contaba que su madre realmente es su abuela, pues es quién le ha criado. A su padre no le conoce y su madre es toxicómana: “Mi madre es mi abuela y le debo el mundo entero”.

Uno de los momentos más tensos de la noche , fue el del rifirrafe entre María y Ofelia. Y aunque José María prefiere no entrar en las trifulcas que haya entre ellas, nos ha revelado que a “María le tiene más cariño”.

La intensidad de Ofelia parece que ha puesto nervioso a más de un concursante. Es el caso de José María, que mientras cortaba la verdura y el bacalao en la prueba por equipos, la gallega insinuó que era “lento” . A pesar de la paciencia que tiene, el extremeño nos ha confesado que ella es muy intensa y “difícil de llevar” : “Masterchef es mucha presión, y claro, entre la presión de las cocinas, el chef que te dice que no llegamos, entre que yo iba pensando el pisto no sale… Y encima viene Ofelia a comerme la cabeza, pues claro, ya llega un punto que ya le dije: mira Ofelia para”, añade.

¿Veremos a José María en el próximo videoclip de Bad Gyal?

El momento Bad Gyal y el baile de José María fueron el “boom de la noche”, como él describe: “Fue un momentazo, yo cantando Bad Gyal, que es mi ídola. Y encima enseñarle tweerking a Mario Vaquerizo pues me vuelvo loca, me encantó ese momento”. Ese momento se ha convirtió en uno de los más virales de la noche.

“Todos bendecidos estamos, que está sonando "Jacaranda" de Bad Gyal en prime time gracias a mi niño @JoseMariaMChef9 https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/uGgl0mT3q5“ — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2021

José María ha confesado en varias ocasiones que está enamorado de la artista, le encantaría formar parte de un vídeo suyo o estar dándolo todo en uno de sus conciertos: “Esta mujer se está perdiendo un bombazo en sus conciertos, a mí que me pongan un pelucón rubio como el que tiene ella y yo me vuelvo loca allí en el escenario”, asegura. Además, no es la primera vez que se transformaría en ella, porque ya nos ha confesado que en carnavales se disfrazó de ella y se presentó allí en la discoteca: “disfruté como un niño chico”.

El recién expulsado del talent de cocina más divertido de la tele, también ha hecho un llamamiento a la cantante: “Ojalá Bad Gyal se entere de que soy su ídolo y que la voy nombrando por todo TVE”.