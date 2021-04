Jose María sorprende a la audiencia abandonando las cocinas de MasterChef 9

“Voy tirando para adelante con mis estudios; me pago mi piso y me pago yo todo”. Jose María siempre fue un valiente. Desde que entró por las puertas de MasterChef para presentarnos en ese último casting su plato de bacalao inspirado en su abuela nos enamoró. “Mi abuela es todo para mí, es la que me ha criado”. Y ahora es él quien se encarga de ella tras sufrir la dura enfermedad del Alzehimer. Tristemente, la aventura de las cocinas se acabó para el aspirante. Jose María se ha convertido en el segundo expulsado de la novena temporada al dejar la carne de su plato de pollo completamente cruda.

No había ninguna excusa, era imposible que los jueces le salvasen, pero sí que le han abierto las puertas de sus restaurantes sin dudarlo. “Estamos aquí para echar una mano a todo el mundo, tienes abiertas nuestras casas para todo lo que necesites”, decía Pepe Rodríguez completamente emocionado. Jose María por su parte asegura que esa ayuda la va a aprovechar porque quiere dedicarse el día de mañana al mundo gastronómico, le apasiona la cocina y va a luchar por ello. Aspirante, nunca olvides que MasterChef te cambia la vida y ya eres de la gran familia del talent. ¡Nunca estarás solo!

Junto a esta dolorosa salida, recopilamos los diez mejores momentos de una noche que de nuevo tuvo a Ofelia como protagonista. Para bien, o para mal, la gallega no para de dar grandes momentos que no dejan indiferente a nadie. ¿A ti qué te parece?

1. Ofelia acusa a María de no ser buena compañera La aspirante dice que María le hace sentirse inferior. Por su lado, María asegura que ella solo viene al programa a cocinar y que lo único que quiere es superarse y luchar contra ella misma. 03.07 min Ofelia no se corta: "María hace feos constantes"

2. El Antonio Orozco más solidario Antonio Orozco pisa las cocinas de MasterChef para llenarlas de solidaridad y hasta cocina con los nuevos aspirantes para que el menú salga adelante. ¿Qué te parece como candidato para MasterChef Celebrity? 05.53 min Un delantal para Antonio Orozco, por favor

3. Fran, cholismo y mucho trabajo Fran recibe un enorme aplauso por parte de chefs y compañeros al dejarse la piel en la prueba de exteriores del segundo programa. Además, el aspirante habla sobre su verdadera pasión por el Atlético de Madrid. 04.00 min Fran, cholismo como religión

4. Celebramos 200 programas junto a Alaska y Mario Alaska y Mario viene como comensales de lujo para celebrar los 200 programas de la historia de MasterChef. Además, el chef Ángel León se mete en cocinas y prepara unas delicias con el rape como ingrediente principal. 03.13 min Celebramos 200 programas con Alaska y Mario