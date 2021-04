Conoce mejor a Ofelia, la aspirante más especial

Ofelia es una aspirante que no pasa desapercibida. Nos ha regalado un primer programa lleno de risas. Desde que la vimos entrar, nos conquistó con su carácter y su actitud tan particular. Esta gallega de 29 años, vive en el campo y, en palabras de su madre, es “indefinible”. No puede parar de hablar y se dedica al marketing hípico. ¿Quieres conocer mejor a la aspirante que más ha llamado la atención en el inicio de esta aventura? Estas son algunas curiosidades que debes saber sobre ella:

1. Su historia personal Ofelia siente pasión por los caballos. Desarrolló su interés por la hípica en los internados en los que se crió. “¿Por qué te has criado en internados?”, se interesó por saber Samantha. Lo que no se esperaba era la respuesta de Ofelia: “Porque mi padre le puso los cuernos a mi padre con la niñera”. Tiene dos hermanos por parte de padre, aunque apenas tiene relación con ellos. La historia fue a más, porque Ofelia añadió que ahora su padre tenía una nueva pareja: la cocinera. 03.06 min El padre de Ofelia visita las cocinas, ella termina llorando

2. “Voy a ser tu favorita” Con tal de ganar un delantal blanco, Ofelia se presentó al 50x15 con un salmonela con salsa de pimientos. La gallega reconoció que no había podido aprender a cocinar con su abuela o con su madre, pero destacó que una de sus virtudes era su capacidad de esforzarse. Incluso se aventuró a afirmar que sería la favorita de Jordi. “Si entro voy a ser su favorita 100%”, añadió. Pepe y Samantha quedaron encantados con el plato de Ofelia y reconocieron que estaba gustoso y sabroso. “No te perdonaría tu no en mi vida”, confesó a Jordi, que fue el último de los tres jueces en exponer su veredicto. Cuando parecía que el chef le había dado una respuesta negativa, de repente las puertas de la sala en la que esperaban posibles aspirantes y sus familiares se abrieron. Jordi entró con un delantal blanco para Ofelia. “Me encantan los retos; ya puedes cumplir tu palabra”, le dijo. Ofelia se echó a llorar y abrazó al chef. 06.59 min Ofelia, la súper gallega que ha conquistado las cocinas

3. Viene a buscar novio Ofelia llega a MasterChef con ganas de demostrar sus conocimientos de cocina y de perfeccionar lo que sabe hacer. Sin embargo, también tiene una segunda aspiración: quiere encontrar novio. Ya en la presentación de su primer plato se mostró encantada de debutar en el talent junto a dos posibles aspirantes. Durante la prueba de exteriores, se interesó en saber si sus compañeras tenían pareja. Pero no fue hasta la prueba de eliminación que confesó que le encantaría encontrar el amor en MasterChef. “Si yo salgo con novio, os prometo que mi familia os pone una calle con el nombre de ‘MasterChef”. 03.14 min Toni se auto salva de la prueba de eliminación

4. Las cocinas le servirán para centrarse Ofelia es la aspirante más parlanchina de la edición. Habla tanto que a veces le cuenta desconcentrarse e incluso, aunque lo haga sin querer, desconcentra a sus compañeros. Por este motivo, ya en el primer programa ha tenido un rifirrafe con alguno de ellos, pero quizá la experiencia MasterChef le ayude a centrarse. 03.01 min Los aspirantes contra la lamprea