Los momentos más virales de MasterChef

A lo largo de 200 programas, MasterChef nos ha regalado momentos impresionantes. Bodas, reencuentros, nuevas amistades y escenas cargadas de emoción. Estos son algunos de los momentos que recordaremos siempre.

Carlos Maldonado es uno de los ganadores más queridos de MasterChef . Se hizo con el premio en la tercera edición del talent , pero siempre que ha podido ha vuelto a las cocinas para mostrar sus avances. Por primera vez en MasterChef, asistimos a la celebración de una boda y no podía ser otra que la de nuestro querido Carlos. El chef y su prometida se dieron el sí quiero rodeados de exaspirantes... ¡y con Eva González sentada en primera fila!

Fue uno de los momentazos de la edición. Tamara Falcó mantuvo durante toda la edición que no quería besar a nadie. Pero justo después de que Tamara Falcó fuera coronada ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity , la aspirante le plantó un inesperado beso a Jordi Cruz .. ¿Lo recuerdas?

Un postre que representa a la perfección todos sus sueños y su pasión por la cocina. Marta conquistó a los jueces con unos macarons de rellenos de mouse de chocolate y acompañados con helado de nitrógeno de frambuesa y queso . Era uno de sus postres favoritos decorado de rosa, su color predilecto. Pepe, Jordi y Samantha no solo la felicitaron por la estética del plato, sino también por el sabor. "Eres la alumna ideal", le dijo Jordi Cruz, mientras Pepe se chupaba los dedos de lo bueno que estaba el postre. A ella se le saltaron las lágrimas y tenemos que reconocer que a nosotros también.

6. José María, un ejemplo de superación

La vida no le ha puesto las cosas nada fáciles a José María. El aspirante de 18 años llegó a MasterChef 9 con un sueño: convertirse en chef profesional. "He escuchado que este programa abre puertas", indicó. El joven se ha criado con su abuela, que ahora tiene Alzheimer, ya que su madre ha tenido problemas con las drogas. Para él su abuela es la persona más importante de su vida. Estudia restauración y trabaja para poder pagarse sus estudios. Afortunadamente, no solo su historia conmocionó a los jueces, sino que su plato estaba riquísimo. Todo un digno merecedor de uno de los quince delantales blancos.