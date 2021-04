Jesús es el primer expulsado de las cocinas de MasterChef 9

Por fin se ha estrenado la novena edición de MasterChef 9. Esta nueva entrega del talent está protagonizada por un casting carismático y muy peculiar que nos ha regalado grandes perlas desde el primer programa. Sin lugar a dudas, Ofelia ha sido la gran protagonista de la cita desde que entró por la puerta del casting final. La gallega no se corta ni un pelo y, a pesar de las dificultades, es clara con los jueces y se atreve con todo. Le preguntó a Amelicious por su novio, le ha metido ficha a Jordi Cruz y acabó dominando la lamprea como nadie entre gritos y locuras. Por otro lado, Fran se posiciona como el aspirante más entrañable de lo que llevamos de programa. Su gran ilusión por dejar su vida de camarero ha conquista tanto a jueces como a las redes sociales que no pararon de darle ánimo durante toda la noche. Además, es el rey de las ofertas, del producto fresco y del aprovechamiento. ¡Que más se le puede pedir!

A sus 69 años Jesús se ha convertido en el primer expulsado de MasterChef 9. Este enamorado de Ibiza no logró ubicarse en las cocinas y acabó perdido entre tantos fogones. Sus compañeros le observaban preocupados ya que le tenían un gran cariño por ser el más mayor de la casa. Sin embargo, nadie pudo salvar su elaboración en la prueba de eliminación que la propia Samantha Vallejo Nájera calificó como "barro de un charco de agua sucia". A continuación pasamos a resumir este y otros cuatro de los mejores momentos de la esperada cita culinaria de La 1.

2. Robin, un candidato que nos conquistó a todos

Las flores no acabaron de convencer a los jueces, pero sí lo hizo su historia. Robin confesó que era un chico transexual y que había descubierto la cocina a raíz del inicio de su proceso de transición. “Aunque tenga 25, me he pasado 23 completamente perdido”, resaltó en su vídeo de presentación.