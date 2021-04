José María, una vida de lucha y superación

José María es uno de los aspirantes más jóvenes que ha entrado en las cocinas de MasterChef. A sus espaldas, cuenta con una historia personal dura, que ha conmocionado a los espectadores del talent. Viene desde Badajoz, tiene 18 años y estudia restauración. “Voy tirando para adelante con mis estudios; me pago mi piso y me pago yo todo”, ha señalado el aspirante, que ha confesado que quiere entrar al programa porque ha escuchado y ha visto “que te abre puertas”. José María necesita un cambio de aires y así lo ha hecho saber. El aspirante se ha emocionado al contarle a los jueces que no conoce a su padre, que su madre es toxicómana y vive en la calle y que una de sus hermanas falleció a los nueve meses en un accidente de tráfico.

Él se ha criado toda su vida con su abuela Fina, a la que considera una madre. “Le debo la vida”, ha añadido. Pese a que siempre ha vivido con ella, en la actualidad no conviven juntos porque él estudia en Badajoz y ella tiene principios de Alzheimer. Para convencer a los jueces de que se merecía que le entregasen un delantal, presentó un plato llamado “Amor de abuela”. Consistía en un bacalao confitado a baja temperatura sobre una base de mouse de mejillones, acompañado de mejillones hechos al vapor y marinados en lima.

Lo aderezó con unas ramitas de perejil frito. “Has hecho un platazo”, confesó Pepe, que destacó que estaba muy rico y muy bien acabado. Jordi añadió que le parecía que era una persona que sabía superarse y sobreponerse a todos los obstáculos. José María recibió tres síes, lo que le hicieron merecedor de uno de los quince delantales blancos que se entregaron. El aspirante no dudó en dedicar el delantal a su querida abuela. “Va por ti”. ¡Bienvenido a MasterChef, José María!