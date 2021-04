María contra Ofelia: comienza la batalla

María y Ofelia tienen personalidades y formas de concentrarse en la cocina muy diferentes y, por este motivo, ya han tenido algún choque en MasterChef. Sin embargo, las une una fuerte pasión por la cocina que, quizá, puede hacerlas sellar la paz.

Durante el primer cocinado de la temporada, la gallega y la tomellosera tuvieron un primer rifirrafe. Ofelia es una persona muy habladora y le encanta estar pendiente de todo. La función que le asignó su capitán era la de trocear los pimientos, pero después de estar un rato desempeñando esta labor, decidió lanzarse a hacer otra tarea. María se dio cuenta y no dudó en avisar a su compañera de que los pimientos estaban sin cortar. Este pequeño desencuentro marcó el comienzo de su tensa relación.

En el último programa de MasterChef, ha surgido una nueva disputa entre ellas. Ofelia ha estado muy dispersa, e incluso el chef la ha advertido. Hablaba con Antonio Orozco, cantaba, bailaba… y todo mientras sus compañeros no levantaban la vista de las cocinas. Esta actitud ha molestado a María, que ha vuelto a reprocharle su falta de concentración. También José María e incluso Jordi, al terminar el cocinado, han dado un toque de atención a la gallega.

Cuando ya pensábamos que las aguas se podían haber calmado un poco, ha llegado la prueba de eliminación y Samantha le ha preguntado a Ofelia qué tal había trabajado con María. “La cambiaría por Amelicious”, ha señalado la gallega. La aspirante ha añadido que tiene mucha energía y que por eso conecta muy bien con personas más calmadas. “Como Álex, Amelia, Fran”, ha recalcado.

Ofelia no entiende el comportamiento que María tiene hacia ella. Cree que no la considera una rival fuerte. Sin embargo, María parece no querer entrar en la discusión. “A mí me da exactamente lo mismo”, ha indicado. “Ofelia me ataca, intenta distraerme y meterse conmigo?”, ha añadido.

¿Crees que Ofelia está tratando de desestabilizar a María? ¿O consideras que María tiene algo contra Ofelia? En cualquier caso, tendremos que esperar a la próxima semana para saber cómo evoluciona la relación de las dos aspirantes de MasterChef 9.