Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La actriz ha colgado un vídeo en sus redes sociales junto a su hijo Miguel Jr, o Miki, como ella lo llama, que ha sido un éxito instantáneo. Otro más, porque desde que dio a luz a su segundo hijo, la influencer ha compartido con sus seguidores las imágenes más tiernas de su Instagram y no deja de recibir halagos. ¿Quién puede resistirse a los encantos de un bebé? Después de su primer paseo en carricoche, el pequeño se ha subido al coche de su madre y nosotros lo hemos visto estrenarse en la carretera. No parece que ni el ruido ni el movimiento lo molesten: Miki es el mejor compañero de viaje que su madre podría desear. ¡Y nosotros no podemos esperar a la secuela!

Aunque lo que más ha llamado la atencion de sus seguidores sigue siendo el rostro de Paula y la candidez con la que la Echevarría ha mostrado lo mejor y lo peor de su embarazo y, después, de su posparto. "Que bonita que te muestres tal cual estas después de dar a luz", dice una de sus seguidoras. Otras la felicitan emocionadas por el vídeo: "El mejor compañero de viaje para el resto de tu vida disfrútalo al máximo guapisima".