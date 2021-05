"Me hubiese gustado tener hijos, me hubiese gustado tener más hijos, pero no hubiese tenido un embarazo tranquilo". Son las secuelas de lo vivido. Rocío Carrasco no ha superado todo lo que ha vivido con sus dos hijos, Rocío y David. Secuelas del terror, del dolor, del maltrato, del odio, de la pérdida, porque siempre ha dicho que ha tenido a sus hijos muertos en vida. Terribles palabras dichas por una madre.

Y culpa a su exmarido, a Antonio David Flores. Lo acusa de maltrato pero sobre todo de manipulador. Lo acusa de envenenar a sus hijos en contra de su madre. Por eso, y muy convencida, arremete contra él. "Un padre que pone por delante la salud de su hijo públicamente para ganar dinero y para que no salgan unas fotos comprometidas de él no sé qué clase de padre es. Un padre que ennegrece la mente de unos niños pequeños y que extirpa la figura materna de sus mentes y sus corazones... No le voy a calificar. No sé si el calificativo sería 'mal padre' u otro mucho mayor que eso. Eso debe calificarlo la gente y sabiendo la verdad las mismas personas que lo han calificado", asegura.

El ex guardia civil Antonio David atendiendo a los medios GTRES

No es la primera vez que en la docuserie habla en estos términos de su exmarido, al que se refiere como 'el ser'. "Todas estas personas que hablan y dicen que es muy buen padre, que es un padre maravilloso, en general son títeres y son utilizados por él, son manipulados por él. Al final ha conseguido lo que quería, proyectar esa imagen de buen padre y de mala madre yo. Yo creo que cuando uno habla con tanta vehemencia de la bondad o de la maldad de alguien, debe hablar con conocimiento de causa. Él pone la semilla y se va valiendo de lo que la gente va diciendo en la tele. Hablamos de programas punteros de este país, donde los colaboradores son estrellas televisivas y que forman la opinión de la sociedad".

El tatuaje que lleva Rocío Carrasco está cargado de simbolismo. RTVE

Rocío se siente afortunada porque la televisión le ha dado un altavoz para contar su verdad y se dirige a las mujeres que están en su misma situación. "Las mujeres tienen que gritarlo, tatuárselo, decirlo desde el minuto cero", dice.

Se siente, en parte, aliviada por contarlo porque, dice, no es lo que su exmarido quiere. "No lo ha conseguido porque gracias a Dios estoy rodeada de mi gente y han estado conmigo en los peores momentos de mi vida. Que no se vaya a creer nadie que estoy sola. Tengo un marido que ha estado 24 horas de mi vida a mi lado". Y añade a su suegra, "que ha sido como mi madre", dice. "Tengo fuerza ahora porque ya está bien, ya tiene que volver a florecer la persona que yo era", sentencia.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en 2019. Gtres

"¿Y ahora qué?", le pregunta la periodista que semana tras semana ha ido tirando del hilo de sus recuerdos. "Intentar dejar de malvivir, intentar vivir, intentar hacer una vida medianamente normal, intentar seguir adelante, intentar curarme. ¡Yo puedo!". La docuserie termina con una Rocío Carrasco fortalecida y como un torero está preparada para la siguiente embestida de la bestia. Se ha quitado la losa y el aire entra por fin en sus pulmones. Ha contado la verdad para respirar y poder seguir viva. "Quiero que sirva para algo", dice antes de terminar.