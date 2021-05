Rocío Carrasco lo avanzó en el capítulo 11 de la docuserie Contar la verdad para seguir viva. "'El ser' ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío", dice en referencia a la querella por impago de pensiones puesta por Antonio David Flores en marzo de 2021, pocas semanas antes de que comenzara la emisión del documental. Y hoy, el abogado de Antonio David confirmaba la declaración de David Flores que ya se ha producido en los juzgados de Málaga.

"Esperamos que diga la verdad, que diga su intención y esto es un incidente muy claro, es una pensión, es un dinero que se le debe y tendrá que dar su explicación. Nada más", decía Jesús Garzón, y sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra su madre confirmaba: "Se lo van a ofrecer, entonces él va a elegir si quiere hacerlo o no", informa en exclusiva Europa Press.

Al salir de los juzgados, Javier Vasallo, abogado de Rocío Carrasco, no ha querido desvelar cómo ha visto a David Flores durante su declaración o cuáles son los pasos que van a dar a partir de ahora. Pero el abogado de Antonio David sí daba su versión de los hechos: "Ha sido una declaración normal. Cuando alguien dice la verdad se le ve tranquilo", dice. Garzón afirma que ha hablado con su cliente tras el juicio y que lo único que le importaba a Antonio David, según él, era el estado en el que se encontraba su hijo.

Por lo demás, no se puede confirmar si el joven ratifica la querella de su padre. "Pero sí ha dicho que quiere reclamar", dice el abogado, que explica que aún queda un largo proceso judicial por el camino. El siguiente paso es "pedir documentar una serie de pruebas".

Rocío Flores no estaba enterada de la declaración de su hermano, pero no ha podido reprimir una expresión elocuente al enterarse en directo en un programa en el que colabora.

Primeras palabras de Rocío Carrasco tras la declaración

Rocío Carrasco ha entrado por teléfono en televisión para contar como se siente después de todo lo sucedido a su amiga y presentadora María Teresa Campos. "Hoy ha sido un día difícil, bastante difícil para mí porque se repite la historia. Tengo que ver cómo 'el ser' pone a mi hijo en una tesitura horrorosa y lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo las capacidades que el niño puede tener o dejar de tener. El día ha sido muy duro. En esa declaración he sido consciente de muchas cosas por primera vez que yo no sabía y que tenía desconocimiento. Yo no sé cómo pueden pasar determinadas cosas, igual que no sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna cuando es menor de edad, sabiendo todo el mundo que es mi hijo y que yo no vivo allí. No sé cómo David puede tener una prestación de 400 euros que va a una cuenta donde está la mujer de su padre. Me he enterado de muchas cosas que cuando este proceso siga para delante y yo declare pues se irá viendo", asegura.

La hija de Rocío Jurado no da crédito. "David tiene 22 años pero es un niño. Me parece un hecho deleznable completamente. No me escandaliza, me repugna", dice. Además, afirma que han encontrado ciertas irregularidades: "El niño ha dicho muchas cosas pero cuando esto se formalice y se resuelvan todos los recursos que se han presentado a la jueza instructora, porque nos hemos encontrado muchas irrregularidades procesales, ya que no se nos ha notificado nada o como que el padre testificó sin presencia de mi abogado y otras cosas que se tienen que solventar, pues cuando salga se entenderán muchas cosas. Hoy no puedo decir nada por el respeto que le tengo a la justicia".

Cuando le preguntan por su hija, si cree que algún dia se dará cuenta de la situación, ella responde que sí: "La esperanza es lo último que se pierde, pero como os digo son tomas complicados que llevan un proceso y que creo, y lo he dicho siempre, que estando donde está y rodeada de quienes está eso es muy complicado".