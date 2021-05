Maria José Llergo y Blas Cantó le regalaron su voz, Yolanda Ramos lloró, Carmen Machi se sorprendió a sí misma, Paz Vega, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Elena Furiase aprovecharon para pedir que se escuchase a las mujeres maltratadas y se las protegiese con leyes efectivas que terminen de raíz con la violencia de género. Paulina Rubio le guarda siempre las espaldas.

Nadie se ha quedado indiferente ante los testimonios de Rocío Carrasco en la docuserie Contar la verdad para seguir viva, y muchos han aprovechado su lugar frente a la luz pública para apoyar a la hija de Rocío Jurado en este ejercicio de vulnerabilidad frente a las cámaras. Y lo necesita: otros la increpan, le gritan 'feminazi', no creen su historia. Estos son los famosos que le han dicho, a veces literalmente, "yo sí te creo".

María José Llego La cantante María José Llergo La joven cantaora cordobesa María José Llergo forma parte del grupo de mujeres que están renovando el flamenco desde la tradición. Su música plasma el dolor de la propia existencia, la violencia de género o la inmigración. Y está totalmente sensibilizada con la causa de Rocío Carrasco. Anoche le ponía música a su sufrimiento cuando interpretaba en directo en el plató el tema "Tu piel", y se lo dedicaba directamente a la afectada y al equipo de Rocío: contar la verdad para seguir viva: "Muchísimas gracias al equipo por todo lo que estáis haciendo, es muy importante visibilizar el problema de la violencia de género y acabar con él. Gracias a Rocío por ser tan valiente".

Blas Cantó El cantante Blas Cantó GTRES El representante de España en el Festival de Eurovisión también aprovechó el plató para apoyar doblemente a Rocío Carrasco, tomando también la palabra en sus redes sociales para mostrar su emoción al poder poner voz por partida doble a un testimonio tan importante como el suyo. Primero le emocionó con una extraordinaria interpretación de "Como las alas al viento", de su madre Rocío Jurado. Luego le susurró "Yo sí te creo", haciendo que ella rompiese en lágrimas de agradecimiento. “Gracias! Que emocionante ver esas imágenes mientras cantas... no sé ni cómo he podido. Mucho amor y que nunca perdamos la esperanza. @rocioseguirviva“ — Blas Cantó (@BlasCanto) April 28, 2021 En la siguiente ocasión cantó una versión de su tema eurovisivo, "Voy a quedarme". De todo menos callado: "He tenido cerca eso, no solo episodios como los que cuenta Rocío con su expareja, sino también amigas que están sufriendo cosas con sus hijas y lo entiendo", dice Blas Cantó. “#RocioEnDirecto Blas a Rocío: "Yo sí te creo". pic.twitter.com/G0okSXscdJ“ — Alexis Romero��️‍�������������� (@alexisromloz) April 21, 2021 "Hay quien dice que un hijo es un hijo y una madre es una madre", dice, pero él defiende su derecho de "quitarse lastre" y romper por fin el silencio. "Tiene que sentirse libre y fuerte".

Paz Vega La actriz Paz Vega en el Festival de cine de San Sebastián GTRES La actriz es una fuerte abogada de los derechos de las mujeres desde que interpretó a una mujer maltratada en la película Solo mía y, durante la preparación del papel, conoció a muchas mujeres que habían sufrido violencia de género. "Cuando hablé con ellas… Mira, es que se me eriza la piel. Eran historias de horror que, si la pones en una película, la gente no se las cree”, dijo en una entrevista. Y se manifestó indudablemente a favor de Rocío Carrasco: "Por desgracia o por suerte, el testimonio de un personaje público da luz y claridad a mujeres que estaban viviendo una situación similar", dijo. Y es cierto que las llamadas al 016 han aumentado desde que se emite el programa. Pero para Paz Vega, la acción no debe limitarse a la pantalla: "Hay machismo porque hay hombres machistas. Hay asesinadas porque hay asesinos que matan a las mujeres". Este es su deseo: "Que aprovechen el momento histórico para crear leyes que protejan realmente a la mujer".

Yolanda Ramos Yolanda Ramos en MasterChef Celebrity 4 Radio Televisión Española Yolanda Ramos fue una de las protagonistas del documental de Rocío Carrasco cuando se desmoronó y lloró con su amiga. Culpa, revelación: "¡Yo no te creí cuando me contaste lo de tu hija!", le confesaba, y se mostraba determinada a guardarle la espalda tras haber sido tan sincera con su vivencia, iluminando incluso ya suya propia. "No quiero fardar de ser amiga tuya, yo quiero darte las gracias por lo que has hecho. Pero hay más. No sería tu amiga si no te lo dijera. No nos han dejado ser a muchas y me cago en su puta madre. A mí no me han maltratado físicamente pero sí moralmente. Yo no te creí cuando me contaste lo de tu hija, creí que eras una exagerada. Porque es lo que me dijeron a mí, que era una exagerada. ¡No nos han dejado ser! Y me gustaría que nos dejaran ser".

Ruth Lorenzo La murciana también habló sobre la docuserie de Rocío Carrasco en una entrevista para presentar su nuevo single, y no dudó en posicionarse a favor de las víctimas: “Pienso que es necesario escuchar a la gente que necesita contar algo y que luego la ley haga lo que tenga que hacer. Estamos viviendo una época en que la mujer necesita ser escuchada como sea. Que siga a ello”, la animaba Ruth Lorenzo.

Pastora Soler La cantante Pastora Soler “Cuando escuchas un relato así y eres madre empatizas mucho”, declaraba Pastora Soler donde otros han elegido atacar a Rocío Carrasco. Considera que la suya es una historia tremenda y, aunque no pretende conocer toda la situación, ha manifestado sus respetos por Rocío Carrasco. “No me posiciono porque hablarán las demás partes, pero ella como madre y como mujer tiene mis respetos por ser valiente y contar algo que creo que ayuda a otras mujeres y a otras madres”. Respetos que le ha transmitido también en persona: “En estos días le he mandado un mensaje personal a ella, sobre todo por ese acto de valentía”.

Carmen Machi La actriz española Carmen Machi RTVE "Rocío Carrasco nos ha dado un hachazo que te sientes un imbécil, un zasca increíble" dijo Carmen Machi en su entrevista con El Mundo, declarando que el testimonio de Rocío Carrasco es muy positivo en una época en la que "se le está pidiendo a la mujer que sea valiente, que hable, que grite, que diga". Cree que es normal que la gente sienta que tiene derecho a opinar su vida y 'frivolice' sobre su caso, pero que tomar consciencia del dolor de Rocío Carrasco hizo que cambiase de postura de inmediato.

Paulina Rubio Paulina Rubio en el festival de cine de San Sebastian. GTRES Paula Rubio y Rocío Carrasco son amigas desde adolescentes, cuando sus madres quedaban y ellas se entretenían mutuamente. Después Rociito heredó la casa de su madre en Miami, convirtiéndose en vecina de la cantante mexicana. Y esta siempre le ha profesado su apoyo incondicional, en privado y el público. "Quiero que estés en paz", le decía. "Te adoro, Ro. I love you".