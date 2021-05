Un fallo técnico que aterrizó directamente en la historia eurovisiva, los ritmos rumberos de "Bandido" y el salero inigualable de las Azúcar Moreno. 1990 podría haber sido el momento en el que España conseguía su tercera victoria histórica en Eurovisión, y RTVE se pregunta en el falso documental 1990, la victoria decisiva qué habría pasado si las cosas hubiesen salido así: si en vez de un quinto puesto, Toñi y Encarna Salazar hubiesen quedado primeras en Zagreb y al año siguiente se hubiese celebrado el festival en Sevilla. Si en todo el mundo, desde Francia hasta Japón, hoy se coreasen las letras de las Azúcar Moreno. ¡No será porque no se lo merecen!

01.53 min Festival de Eurovisión 1990 - Azúcar Moreno cantó "Bandido"

Esta noche, como antesala a la semifinal de Eurovisión, estrenamos en RTVE Digital esta pieza de creación propia que cuenta con los testimonios de la actriz Eva Isanta, Tony Aguilar, Fernando Macías, nuestro enviado especial en Róterdam, y muchos más. Y con una actuación exclusiva de Blas Cantó junto a Azúcar Moreno. En Corazón y tendencias, hemos hablado con la estupenda Toñi Salazar sobre su histórica actuación, su participación en este proyecto tan divertido y la manera en la que han vivido su encuentro con Blas y están siguiendo esta semana Eurovisiva.

P: ¡Esta noche se emite el falso documental sobre vuestra victoria en Eurovisión! ¿Cómo os habéis sentido participando en este proyecto tan 'marciano' que han puesto en marcha nuestros compañeros?

T: Estamos encantadas porque ha quedado superbonito, nos lo pasamos genial con el equipo. Y porque Eurovision ha sido lo más importante a nivel profesional que hemos hecho, yo de Eurovision tengo unos recuerdos maravillosos. A mí cuando me lo dijeron me parecía un poco marciano, como tú dices [risas]. Decía: "¡Pero y esto qué sentido tiene!". Pero me dijeron: "tú hazlo y luego lo vas a entender", y tenían razón. Lo he visto y ha quedado superbien. Y la gente es estupenda, el equipo divino. La verdad es que me gustó mucho.

P: ¿Y cómo reaccionasteis entonces, cuando os dijeron que ibais a ir a Eurovisión? ¿Estabais preparadas?

T: Reaccionamos bien, como si fuese una oportunidad que nos daba la vida. Eurovisión era una ventana enorme para salir afuera y dijimos "pues oye, esta oportunidad no la podemos dejar pasar". Y fuimos muy tranquilas. Luego vinieron los nervios cuando nos dimos cuenta de la historia en la que estabamos metidas, defender a tu pais, que te viesen muchísimas personas... Luego tuvimos muchos contratiempos, pero yo creo que estaba escrito que pasase todo eso.

Azúcar Moreno en el Festival de Eurovisión 1990 RTVE

P: Tuvisteis algunos problemas con el vestuario...

T: Nosotras lo habíamos preparado muchisimo. Hicimos viajes a Sevilla, nos hicieron unos trajes preciosos que se tardaron en hacer. Fuimos dos veces hasta allí para hacer las pruebas, nos los llevamos... Y justo en el momento en el que íbamos a ponérnoslos para la actuación se rompen las cremalleras. Así que fuimos a la maleta y vimos lo que teníamos: dos vestidos negros, normales y corrientes, y actuamos con esos. Los otros eran rojos, con flecos. Espectaculares. ¡Pero todo nos tiene que pasar a nosotras! Se nos rompen los vestidos, se nos va el sonido...

P: Ese pequeño fallo técnico que vivisteis al principio de la actuación quedó escrito en los anales del festival. ¡Vaya momento Eurovisivo! ¿Cómo lo afrontasteis en el momento?

T: Pues es que con todo y con eso la experiencia fue estupenda. Estábamos muy orgullosas, el puesto fue muy digno, muy bueno, y la gente valoró mucho la valentía para tirar para delante. Yo creo que Azúcar Moreno marcó un antes y después en Eurovisión. ¡Y yo volvería a ir! Si se pudiera ir otra vez, ahora con más edad, te juro que iría.

P: Y sería total: dos iconos nacionales, con edad y con experiencia.

Eso digo yo. Han pasado 30 años, nuestro paso por ahí fue muy recordado. ¡Por qué no nos mandan otra vez! Todo se andará.

01.13 min Azúcar Moreno gana Eurovisión en "1990, la victoria decisiva", el falso documental de RTVE Digital

No te pierdas esta noche a las 20:25 horas a Azúcar Moreno en el estreno del falso documental 1990, la victoria decisiva, un original de RTVE Digital dirigido por César Vallejo y Ángela Gallardo, con guion de Paco Tomas, realización de Rodrigo G. Simón y bajo la producción de Diego Díaz.