Sabemos que es difícil de creert, pero Cher cumple 75 años. La diva sopla las velas de la tarta envuelta en glamur, es un icono de todo: de música, cine, moda, estilo. Todo lo que hace lo hace bien, ya sea cantar, actuar e incluso operarse. De ella se ha dicho de todo, y casi todo es verdad. Es una de las pocas estrellas que supera su propia leyenda, porque su vida, o sus vidas, dan para un guion. Dicho y hecho. Ella misma ha contado que Universal Pictures está preparando un biopic sobre ella que está escribiendo Eric Roth, que ganó el Oscar por el guion de Forrest Gump. Además, ha dicho que Judy Craymer y Gary Goetzman son los productores del proyecto. Trabajaron juntos en Mamma Mia: Una y otra vez, película en la que Cher tenía un breve, pero fabuloso, cameo.

“Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT����‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS“ — Cher (@cher) May 19, 2021

Cher es una influencer desde antes de que se acuñase este término. Lleva envuelta en fama y popularidad desde los años 60, cuando arrasaba en las listas de éxitos con Sonny Bono, su primer marido, y en la televisión, junto a Tina Turner. En su larga carreral musical tiene una interminable lista de éxitos en todos los estilos (folk, pop, punk, arena rock, power balladas, disco, New Wave, hip hop) y casi todas las generaciones han coreado o bailado sus temas. Es una rompepistas y lo demostró en 1998 con 'Believe', un álbum de música disco con el que batió récords.

Cher junto a Tina Turner GTRES

Su palmarés cinematográfico tampoco está mal. Ha rodado 16 películas, y entre ellas hay títulos memorables como Silkwood, Mask, Suspect, Las brujas de Eastwick, Hechizo de luna, Sirenas, Té con Mussolini o Burlesque en la que canta 'You Haven't Seen the Last of Me', toda una declaración de intenciones. Tiene un Oscar, por Hechizo de luna, tres Globos de Oro, el Grammy, el Emmmy... y su carrera no ha terminado. ¡Hay Cher para rato!

Icono de estilo De ella se dice que es la pimera mujer en enseñar el ombligo en la televisión americana y nos lo creemos, porque le encanta hacerlo. Sus looks de alfombra roja son icónicos y la historia nos deja momentos estelares y siempre ha tenido como aliado al diseñador Bob Mackie. Su relación profesional es una de las más sorprendentes de la industria. Cher solo se rodea de los más grandes. Y quizá ahí radique parte de su éxito. Cher en los Oscar vestida de Bob Mackie GTRES GTRES Es la única mujer que ha sabido reinterpretarse al compás de la moda. Ha sido musa de fotógrafos y diseñadores, estrella de la música y del cine y aunque su popularidad ha tenido momentos y momentazos, siempre ha estado ahí. En los 60 arrasó posando para Vogue de la mano de Richard Avedon, juntos hicieron fotografías icónicas. Luego, décadas más tarde, fue musa de Marc Jacobs. Y sin despeinarse. Cher posando para 'Vogue' en los años 60 VOGUE