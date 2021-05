Billy Porter sabe lo que es el estigma, el revuelo y las polémicas. Por eso ha tardado tiempo en contarlo, aunque lo hace ahora por varios motivos. El actor de 51 años revela en una entrevista con The Hollywood Reporter que le diagnosticaron el VIH en junio de 2007, hace 14 años, y que lo ha mantenido en secreto durante todo este tiempo para casi todo su círculo más cercano, y que sobre todo ha intentado ocultárselo a su madre. "Porque estaba intentando tener mi vida y forjarme una carrera, y no estaba seguro de poder conseguirlo si cierta gente lo supiera", dice el protagonista de la serie Pose que, como la contemporánea It's a sin, precisamente trata en profundidad este tema. “Sería darle otro arma para que me discriminaran en esta profesión que ya de por sí es discriminatoria”, dice con tristeza.

El actor confiesa que 2007 fue su peor año: le habían diagnosticado diabetes tipo 2 y su situación económica era muy mala, tanto que se tuvo que declarar en quiebra. "He vivido con esa vergüenza y la he llevado silencio durante 14 años”, dice en la entrevista. "Cuando crecer en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa vienes de donde vienes, ser VIH positivo se ve como un castigo de Dios", añade con sentiemientos encontrados.

Billy Porter, espectacular en la MET Gala de 2019 GTRES

Porter, que se mudó a Long Island con su esposo Adam Smith en medio de la pandemia, dice que los meses de confinamiento le hicieron pensar y sobre todo le empujaron a enfrentarse a los traumas personales de su vida, sobre todo a los abusos sexuales que sufrió desde los 7 a los 12 años a manos de su padrastro. "Siempre he estado traumatizado, eso que es lo que descubrí el año pasado. Pero esos traumas fueron a la vez me dieron fuerzas, fueron mi motor durante mucho tiempo. Mi trauma me sirvió y mi historia me sirvió para poder avanzar como persona".