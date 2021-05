¡Buenas noticias para los amantes de la moda! Las alfombras rojas vuelven a tener vida. Este martes se han celebrado los Brit Awards, uno de los eventos más importantes en la industria musical de Reino Unido. Por eso algunos artistas no se han conformado con llevarse el galardón a casa y han aprovechado para lucir sus mejores galas. Uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido Harry Styles. El cantante británico ha conseguido hacerse con el premio a Mejor Single por el tema Watermelon Sugar y convertirse en el centro de todas las miradas en el photocall. Con un traje de Gucci de aires retro, igual que en los premios Grammy, pero no por eso menos sorprendente. Solapas grandes y pantalones acampanados, con un estampado en tonos marrón y crema, acompañados de unas cómodas zapatillas deportivas y un bolso con asa de bambú. ¡No le falta ni un solo detalle a este look setentero.

Harry Styles en los Brit Awards MEDIAFILER

Harry Styles nunca decepciona, sus conjuntos son los más comentados, aunque hay quienes quieren destronar al rey de las alfombras rojas. Como Dua Lipa, que ha vuelto a dejar atrás su cabello rubio y ha optado por un vestido de la diseñadora Vivienne Westwood para subir a recoger sus dos premios, el de Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum. Un guiño muy acertado a la moda británica. Corto, con una larga cola, en color amarillo y rejilla violeta, que se amoldaba perfectamente a su figura. Para rematar, la cantante se ha puesto una gargantilla de perlas, tacones de plataforma y medias negras con liguero. Un alarde de sensualidad sin perder la elegancia. Además, ha rendido homenaje a Amy Winehouse con un peinado recogido y con mucho volumen.

Dua Lipa en la alfombra roja de los Brit Awards via REUTERS JM

Un estilo totalmente distinto ha lucido Taylor Swift, otras de las protagonistas de la noche. La artista, además de llevarse el Global Icon por su gran trayectoria profesional, ha elegido para la ocasión un conjunto de dos piezas con mucho 'brilli brill' de la firma Miu Miu. Un bralette y una falda columna con lentejuelas que ha combinado con un labial rojo y un maquillaje muy natural.

Taylor Swift en los Brit Awards MEDIAFILER

Otros artistas también han sacado la artillería pesada para la gala de los Brit Awards. El posado de las chicas de la banda Little Mix quedará para la historia con dos de sus integrantes embarazadas. El trío se ha puesto de acuerdo en el color, blanco para todas, aunque cada uno de un estilo y una firma diferente. Jade ha llevado un vestido de Vivienne Westwood, igual que Dua Lipa; Perrie de David Koma; y Leigh-Anne de Maison Margiella.

Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock, de Little Mix via REUTERS JM

La cantante Olivia Rodrigo ha apostado por un vestido en color verde lima flúor con escote de palabra de honor de la firma Dior. Para su melena extralarga, unas ondas suaves muy naturales.

Olivia Rodrigo en los Brit Awards AFP

Billy Porter nunca falla. El artista ha estado imponente y no ha dejado a nadie indiferente con un diseño de encaje negro de la marca neoyorkina Threeasfour. Su estilista Ty Hunter ha sido el artífice de este look, que acompaña con un sombrero de Stephen Jones, joyería de Lorraine Schwartz, bolso de L'alingi y botas de plataforma de Rick Owens. ¡Espectacular!

Billy Porter en los Brit Awards via REUTERS JM

Celeste, la compositora que sorprendió en los Premios Oscar con el bolso más original, no se ha llevado el galardón a casa, pero ha sorprendido con un vestido de plumas negro de la diseñadora Ashley Williams. Para completar el look, un tocado con plumas blancas.

La cantante y compositora Celeste en los Brit Awards via REUTERS JM

