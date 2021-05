Los Brit Awards son uno de los premios más relevantes en la industria musical en Reino Unido, así que no es de extrañar que los galardonados de la noche hayan copado la conversación social durante horas. El Global Icon, que reconoce la trayectoria profesional de un artista en concreto, fue recogido por Taylor Swift. La intérprete de "Fearless" parece que no tiene límites al superarse a sí misma y consagrarse como la primera mujer en recibirlo detrás de cantantes de la talla de Elton John.

El escenario The O2 de Londres fue el encargado de permitir que la música en directo volviera a nosotros. No sin antes exigir a todo el público que entregase una prueba negativa de COVID 19. Medidas que no se relajan y que permitieron el normal desarrollo de una gala que vio cómo Coldplay, Dua Lipa, Griff, Olivia Rodrigo o The Weeknd ponían la nota musical al evento con sus actuaciones.

Billie Eilish, Harry Styles y Dua Lipa, entre los ganadores Aunque es de sobra conocida la lucha que The Weeknd sigue manteniendo contra la Academia -encargada de otorgar los Premios Grammy-, Abel sigue acudiendo a todas las citas que le reclaman para recoger algún que otro galardón. En este caso, no dudó en recoger el premio en la categoría de Mejor artista internacional masculino. Harry Styles también fue protagonista de la noche después de alzarse como el mejor en la categoría de Mejor canción con su archiconocida "Watermelon Sugar". Sin embargo, el peso de la gala recayó en las artistas femeninas. Ya sabíamos que Taylor Swift recogería el Global Icon Award, pero sus compañeras de profesión también obtuvieron gran protagonismo. Little Mix también hizo historia al ser la primera banda femenina en llevarse el reconocimiento dentro de la categoría de Mejor Banda Británica. Un momento que aprovecharon para ensalzar la importancia del feminismo dentro de la industria: "Hemos visto al hombre blanco dominando, gran misoginia, sexismo y una falta de diversidad. Este premio no es solo para nosotras, también lo es para Spice Girls, Sugarbabes, All Saints, Girls Aloud y todas las increíbles bandas femeninas". Olivia Rodrigo no recibió ningún premio, pero deslumbró con la puesta en escena sobre el escenario londinense. Lo mismo ocurrió con Dua Lipa, aunque la intérprete de "Don't Stop Now" si que obtuvo galardón en la categoría de Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum gracias a Future Nostalgia. Billie Eilish, que sigue dando voz a la importancia que requiere estar en posesión de una buena salud mental, también se alzó como la mejor dentro de la categoría de Mejor Artista Femenina Internacional.