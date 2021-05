El mundo de la música está de celebración. La artista Cherilyn Sarkisian, conocida como Cher, cumple 75 primaveras, aunque no lo parezca. Se hizo un hueco en el imaginario colectivo gracias a las aptitudes artísticas que posee. Con sus outfits extravangantes consiguió hacerse un hueco en el mundo de la música y de la televisión estadounidense. Pero su andanza por estos derroteros la empezó acompañada de su compañero y después marido Sonny Bono del que años más tarde se divorció, disolviéndose a su vez, en 1975, el dúo que les había lanzado al estrellato.

Una estrella llamada Cher

Para poder conocer bien a esta mujer de armas tomar, debemos empezar haciendo un repaso por su ajetreada vida. Entre otras cosas, trabajó como actriz, cantante, modelo, presentadora de televisión, diseñadora...y tuvo una infancia llena de privaciones hasta que se casó con un tipo con mucho dinero. A los 16 años abandonó el nido familair y se fue rumbo a Los Ángeles para trabajar como gogó de discoteca, y allí fue, donde conoció a uno de los artistas del momento, Sonny Bono, quien acabaría convirtiéndose en su marido y con el que formó el dúo Sonny & Cher. En 1964 produjo su primer single, que por cierto, no tuvo mucho éxito: "Ringo i love you". En esta canción, entre guiños musicales a las canciones de The Beattles confiesa su "amor", por el cantante.

Así la recordaban en este monográfico, y al ritmo de "Bang bang (My baby shot me down)", nuestros compañeros de La madeja de Radio 3.

58.56 min La madeja - Cher - 12/06/16 - escuchar ahora

Tras hacer sus primeros "pinitos" en solitario, le pidió a su amigo, confidente y después marido Sonny que formasen un dúo porque, según ella misma confesaba, tenía "miedo escénico". En 1965 la pareja era mundialmente conocida. Con sus chalecos de flecos, su ropa extravangante y su actitud rompedora consiguieron meterse en el bolsillo al público, que perdía la voz vitoreando sus nombres en los conciertos. La pareja había conseguido convertirse en auténticas estrellas del pop.

Unos años a los que ponían banda sonora nuestros compañeros de Radio 3 del programa Flor de pasión.