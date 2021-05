El 11 de mayo de 1981 nos dejó una de las mayores figuras de la historia de la música, Bob Marley, el cantante, guitarrista y compositor más relevante del reggae, un estilo nacido como él, en Jamaica. Este martes se cumplen 40 años de su fallecimiento tras ocho meses luchando contra el cáncer de piel.

Nacido el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, un pequeño pueblo del norte de la isla de Jamaica. Hijo de Cedella Booker y Norman Marley, madre afro-jamaicana y padre capitán de los Royal Marines, de la marina británica, sufrió el racismo debido a su condición de mestizo.

Comenzó a interesarse por la religión rastafari, de la que terminó siendo considerado profeta. Fundó junto a Peter Tosh y a su hermanastro Bunny Wailer la banda The Wailers, posteriormente Bob Marley and The Wailers, cuando tanto Peter como Bunny comenzaron sus carreras en solitario.

Su estilo inigualable y su presencia sobre el escenario le convirtieron en un referente mundial, un 'icono pop' del reggae. Su pasión por el fútbol le acompañó toda su vida y fue en un partido cuando, debido al dolor que le produjo un leve golpe, le detectaron un melanoma en el dedo gordo del pie y le recomendaron la amputación a la que se negó, por motivos religiosos.

Con 36 años falleció en el Hospital Universitario de Miami. El 21 de mayo se celebró un funeral de estado en Jamaica en su honor y fue enterrado con su guitarra.

Respasamos algunas de sus mejores canciones:

10. Iron, Lion, Zion La canción habla sobre las creencias de Bob Marley, la religión rastafari. Lion es por el León de Judá, que también figura en el Génesis de la Biblia, pero en este caso hace referencia a la tradición etíope, aparece en la bandera del país y hace referencia a Halie Selassie, emperador de Etiopía y Mesías. Zion es la 'Tierra prometida', el mencionado país africano.

9. Trenchtown Rock "Una cosa buena de la música es que cuando te golpea no hace daño. Golpéame con la música". Así empieza esta canción sobre 'Trenchtown', un barrio pobre de Kingston, la ciudad más poblada y capital de Jamaica.

8. I Shot The Sheriff Del disco Burnin (1973), narra la historia de un hombre que reconoce haber disparado contra el sheriff de su pueblo. Eric Clapton fue el más destacado de los numerosos artistas que versionó este tema.

7. Could You Be Loved "El camino de la vida es pedregoso; y tú también puedes tropezar. Entonces, mientras señalas con el dedo, alguien más te está juzgando", como curiosidad, esta frase aparece en esta canción y en el primer single de Marley: 'Judge Not'. Joe Cocker versionó 'Could you be loved' en su disco 'Across the midnight' en 1997.

6. Redemption Song Canción perteneciente a Uprising, el último disco publicado de Bob Marley en vida. Según Rita Marley: "ya estaba en secreto con mucho dolor y lidiaba con su propia mortalidad, una característica que es claramente evidente en el álbum, particularmente en esta canción". Algunas ideas de la canción están inspiradas en un discurso del activista Marcus Garvey. Llama a "emanciparse de la esclavitud mental" porque "nadie más que nosotros mismos puede liberar nuestras mentes".

5. One Love La canción más antigua de este listado, presente en el primer disco de The Wailers allá por 1965 aunque después volvió a aparecer en Exodus, de 1977. One Love/People Get Ready junto a Curtis Mayfield, guitarrista de soul y funk y voz principal de The Impressions.

4. Buffalo Soldier El título y la letra se refieren a los regimientos de caballería negros de Estados Unidos, conocidos como "Buffalo Soldiers", que lucharon en las guerras indias después de 1866. Marley vinculó su lucha con una lucha por la supervivencia y la reformuló como un símbolo de la resistencia negra.

3. No Woman No Cry Del primer disco de Bob Marley & The Wailers, con las I-Threes a los coros, un trío vocal en el que estaba Rita Marley, su mujer. La letra se le atribuye a Vincent Ford, como Crazy Baldhead", "Positive Vibration" y "Roots Rock Reggae", aunque otras teorías apuntan a que fue Marley el autor y que le dio los créditos a su amigo para evitar restricciones contractuales.

2. Is This Love Del álbum 'Kaya' de 1978. Bon Jovi, en "Lay your hands on me" comienza con la letra: "Estás listo, estoy dispuesto y puedo. Ayúdame a poner mis cartas sobre la mesa", en una clara refencia a esta canción.

1. Get Up, Stand Up La voz de Peter Tosh y Bob Marley comparten este himno del disco Burnin', el último que contó con Tosh y Bunny Wailer antes de iniciar sus carreras en solitario. Marley se inspiró en la pobreza que vio en Haití y fue la última canción que cantó en su vida en el Teatro Stanley, en Pittsburgh (Pennsylvania) el 23 de septiembre de 1980, era habitual que cerrara los conciertos con ella.